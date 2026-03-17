Israelul a efectuat noi lovituri aeriene asupra periferiei sudice a capitalei libaneze, Beirut, vizând zone considerate bastioane ale Hezbollah. Atacurile au avut loc dimineața devreme și au vizat două cartiere deja evacuate în mare parte de populație.

Un alt raid a lovit un apartament dintr-un imobil rezidențial din Aramoun, la intrarea sudică a capitalei, unde o persoană a fost rănită. Autoritățile israeliene au confirmat atacurile, precizând că țintele sunt legate de Hezbollah, în linie cu pozițiile exprimate de la începutul conflictului.

În paralel, armata israeliană a emis noi ordine de evacuare pentru o mare parte din sudul Libanului, inclusiv zone aflate la peste 40 de kilometri de graniță. Aproximativ 14% din teritoriul țării este vizat de aceste măsuri.

Potrivit autorităților libaneze, bombardamentele au provocat până acum 886 de decese, inclusiv 111 copii și 38 de lucrători sanitari. În același timp, peste un milion de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

Ministrul apărării din Israel a avertizat că aceste persoane nu se vor putea întoarce în zonele de frontieră până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

În orașe precum Saida, situate departe de graniță, presiunea asupra infrastructurii este tot mai mare. Reprezentanții organizațiilor locale au explicat că orașul este deja plin, iar refugiații sunt nevoiți să doarmă în mașini sau în spații improvizate. De asemenea, drumurile din sud au devenit aglomerate, pe fondul evacuărilor continue.

În același timp, noi atacuri au fost raportate în sudul Libanului, inclusiv în regiunea Nabatiye, unde mai mulți soldați ai armatei libaneze au fost răniți.

Pe lângă bombardamentele aeriene, armata israeliană a anunțat că a început operațiuni terestre limitate în sudul Libanului, cu trupe și blindate, vizând poziții ale Hezbollah de-a lungul frontierei.

În același timp, tensiunile au crescut la nivel regional. Gărzile Revoluționare din Iran au avertizat că ar putea viza companii americane din Orientul Mijlociu și au cerut evacuarea angajaților din anumite locații. Printre companiile menționate se numără grupuri din energie, tehnologie și industria de apărare.

„Avertizăm regimul american să evacueze toate industriile americane din regiune. Cerem persoanelor care locuiesc în apropierea fabricilor în care americanii dețin acțiuni să părăsească aceste zone pentru a nu fi afectate”, se arată într-un comunicat al Gărzilor.

Autoritățile iraniene au transmis că facilitățile acestor companii ar putea deveni ținte pe fondul escaladării conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel.

În paralel, au apărut informații despre tentative de reluare a contactelor diplomatice, însă oficiali americani au transmis că nu există interes pentru negocieri în acest moment. Ministrul de Externe iranian a negat existența unor astfel de contacte recente.

Conflictul a izbucnit după noi atacuri lansate de Iran, care au provocat incendii în apropierea unor obiective importante din Emiratele Arabe Unite. În acest context, Israelul a anunțat că operațiunile militare ar putea continua cel puțin încă trei săptămâni.

Pe plan internațional, lideri europeni au criticat planul de a trimite nave de război pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat asupra riscurilor pentru alianțele internaționale.

Există și estimări potrivit cărora conflictul s-ar putea prelungi până în toamnă, în funcție de evoluția situației din regiune.

În același timp, impactul economic devine vizibil, inclusiv prin creșterea prețurilor la combustibili. În Statele Unite, prețul mediu al benzinei a crescut semnificativ față de luna precedentă.

Oficialii iranieni au transmis că actualul conflict ar putea duce la o schimbare a echilibrului regional, însă nu în direcția dorită de Statele Unite.