În ultimele zile, întrebarea „poate Iranul să atace România?” a devenit tot mai prezentă în mediul online. Subiectul a fost analizat de jurnalistul Dan Andronic, care explică de ce acest scenariu este, în realitate, extrem de puțin probabil.

Astfel, într-un clip publicat pe TikTok, jurnalistul Dan Andronic spune că armata iraniană se confruntă în prezent cu dificultăți majore. Un indicator important este scăderea cu aproximativ 90% a tirului de rachete față de primele zile de conflict militar.

Această situație este explicată prin presiunea constantă exercitată de Israel și Statele Unite, care dețin supremația aeriană. În aceste condiții, capacitățile de lansare a rachetelor balistice ale Iranului sunt limitate.

”Poate Iranul ataca România? Văd că asta este o întrebare care circulă (…) Tocmai am văzut un raport al șefului informațiilor militare din Israel care spune că, la ora actuală, armata iraniană este în dificultate. Faptul că a scăzut cu 90% tirul de rachete față de primele zile este o consecință a faptului că sunt bombardați încontinuu și armata iraniană se ascunde, iar capacitățile de lansare a rachetelor, în special balistice, sunt extrem de limitate. Sunt extrem de limitate de faptul că, la ora actuală, Israelul și Statele Unite dețin supremația aeriană. Hai să revenim la România, pentru că alarmiști o să găsiți câți vreți, pentru că e absolut normal. Din ce poți să faci like-uri decât din spaima oamenilor, nu?”, spune acesta.

Un alt aspect esențial menționat este distanța dintre Iran și România, estimată la 2.000–2.500 km, în funcție de ținta vizată, precum baze militare de la Kogălniceanu sau Câmpia Turzii.

Deși Iranul dispune de rachete balistice de ultimă generație, acestea funcționează la limita razei de acțiune pentru o astfel de distanță, ceea ce reduce eficiența unui eventual atac.

”În materie de spaima oamenilor, lucrurile sunt simple; distanța este de 2.000 – 2.500 de km, în funcție de zona pe care s-ar gândi Iranul s-o lovească, fie Kogălniceanu, fie Câmpia Turzii. Rachetele pe care le au sunt cam la limita, rachetele balistice sunt de ultima generație, sunt cam la limita acestei distanțe”, continuă jurnalistul Dan Andronic.

Cel mai important argument subliniat de Dan Andronic este apartenența României la NATO.

Un atac asupra României ar activa Articolul 5, ceea ce ar însemna intervenția tuturor statelor membre. Practic, Iranul ar declanșa un conflict direct cu o alianță militară globală — un scenariu extrem de riscant.