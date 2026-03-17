Israelul a anunțat că acesta a fost ”eliminat”, în timp ce Iranul nu a confirmat această informație.

”Ţintim elemente ale Gardienilor Revoluţiei şi aparatul represiv al regimului”, a anunţat şeful Statul Major al armatei, generalul Eyal Zamir, citat într-un comunicat militar. ”Rezultate preventive semnificative au fost întregistrate în această noapte (de luni spre marţi), care pot influenţa rezultatul operaţiunilor şi obiectivele armatei israeliene”, a anunţat locotenent-generalul Eyal Zamir.

Forțele armate israeliene au efectuat un atac aerian țintit în Teheran, avându-l ca obiectiv pe oficialul iranian de rang înalt Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran. Operațiunea marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre Israel și Iran, într-un context deja tensionat în Orientul Mijlociu.

Ali Larijani este unul dintre cei mai influenți lideri ai regimului iranian, ocupând funcții-cheie în securitatea națională și politica externă. El a fost identificat ca țintă strategică în atacul israelian din Teheran, datorită rolului său central în deciziile militare și de securitate ale Iranului.

Conform informațiilor publicate de surse media internaționale, Larijani a avut recent conflicte și neînțelegeri cu conducerea iraniană, ceea ce îl face o figură cheie vizată pentru destabilizare.

Atacul a fost efectuat asupra unui apartament ascuns, unde se aflau mai mulți oficiali iranieni de rang înalt. Autoritățile israeliene au confirmat că Ali Larijani se numără printre țintele atacului, însă rezultatele finale și starea sa nu sunt încă clarificate.

„Rezultatele atacului asupra Larijani sunt încă în curs de verificare. El este cea mai înaltă figură din regimul iranian după Mojtaba. În ultimele zile, în Israel există informațiile că el a fost oarecum marginalizat și că există conflicte și neînțelegeri între el și conducerea din Iran”, susțin jurnaliștii.

Acțiunea face parte dintr-o serie de operațiuni militare israeliene vizând infrastructura și liderii strategici iranieni, ca răspuns la amenințările și acțiunile militare ale Iranului împotriva Israelului.

„Am eliminat în apartamentul ascuns din Teheran persoane importante, printre ținte se află oficialul regimului Ali Larijani. Ali Larijani s-a numărat printre țintele atacate aseară în Iran de către Israel”.

Conflictul Israel-Iran se intensifică de mai multe săptămâni, implicând lovituri aeriene, rachete și drone, precum și operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii strategice. Iranul a răspuns prin tiruri de rachete și declarații politice agresive, iar atacul asupra lui Larijani este perceput ca o escaladare majoră în războiul informațional și militar.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că nu crede că Israelul ar recurge la utilizarea armelor nucleare pentru a-și rezolva conflictele regionale, în contextul tensiunilor crescute în Orientul Mijlociu.

Întrebat despre speculațiile făcute de consilierul său, David Sacks, într-un podcast în care acesta sugera că Israelul ar putea lua în considerare utilizarea unei arme nucleare, Trump a subliniat că:

„Israelul nu ar face asta. Israelul nu ar face niciodată asta”.

Israelul nu a confirmat oficial niciodată că deține arme nucleare, urmând o strategie de ambiguitate deliberată, menită să evite escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu. Politicienii israelieni au declarat în repetate rânduri că statul nu ar fi prima țară din regiune care să utilizeze arme nucleare, menținând astfel un echilibru strategic fără a atrage presiuni internaționale suplimentare.

Conform Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), Israelul ar deține aproximativ 90 de ogive nucleare, ceea ce îl situează printre puterile nucleare neoficiale din lume. Această capacitate strategică rămâne un element cheie în politica de securitate a statului israelian și în echilibrul militar din Orientul Mijlociu.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a negat luni informațiile potrivit cărora ar fi avut contacte recente cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff.