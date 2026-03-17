Prețul petrolului Brent a înregistrat marți dimineață o creștere de 2,8%, ajungând la 103,08 dolari pe baril. În același timp, petrolul tranzacționat pe piețele americane a crescut cu aproape 3%, până la 96,25 dolari pe baril.

Evoluția vine după o zi de luni în care prețurile au scăzut ușor. Atunci au apărut informații potrivit cărora mai multe nave au reușit să traverseze în siguranță Strâmtoarea Ormuz, zonă vizată în conflictul dintre Iran și Statele Unite, alături de Israel.

Luni, contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 2,8 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a înregistrat o scădere de peste 5 dolari pe baril.

Piața petrolului rămâne influențată de incertitudinile legate de transporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Traderii așteaptă semnale clare că fluxul de petrol va continua și că tensiunile din regiune se vor reduce.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Golful Persic și Marea Arabiei, este o rută strategică prin care trece aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Președintele american Donald Trump a cerut din nou sprijin internațional pentru deblocarea acestei rute și a criticat statele care nu s-au arătat dispuse să contribuie la această acțiune.

În același timp, autoritățile americane au transmis că unele nave iraniene, indiene și chineze pot traversa temporar zona, iar eventualele măsuri pentru stabilizarea pieței vor depinde de durata conflictului.

În Asia, bursele au deschis marți pe creștere. Indicele Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 0,25%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu peste 2,5%.

Creșterea a fost susținută și de sectorul tehnologic, după ce compania Nvidia a anunțat estimări de vânzări de un trilion de dolari până în 2027 și noi contracte importante.

În același timp, guvernele din întreaga lume analizează măsuri pentru a proteja consumatorii de creșterea costurilor energiei. Agenția Internațională pentru Energie a anunțat că statele membre ar putea elibera volume suplimentare de petrol din rezervele strategice.

Potrivit instituției, peste 400 de milioane de barili de petrol ar urma să fie introduși pe piață în perioada următoare pentru a reduce presiunea asupra prețurilor.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, iar efectele se resimt direct asupra pieței petroliere. Israelul a anunțat că are planuri pentru continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului pentru cel puțin încă trei săptămâni.

În același timp, au avut loc atacuri asupra infrastructurii petroliere. Compania ADNOC din Abu Dhabi a suspendat temporar încărcarea petrolului la un terminal din Emiratele Arabe Unite, după un atac cu drone.

Unele operațiuni au fost reluate la terminalul Fujairah, situat în afara Strâmtorii Ormuz, unde două dintre cele trei puncte de încărcare sunt funcționale. Acest terminal gestionează aproximativ 1 milion de barili de petrol pe zi, echivalentul a circa 1% din cererea globală.

Evoluțiile din regiune continuă să influențeze piața globală a energiei, iar investitorii urmăresc cu atenție orice semnal privind stabilizarea situației sau reluarea completă a transporturilor de petrol.