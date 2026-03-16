Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran, Esmaeil Baghaei, care a afirmat că Teheranul îndeamnă statele să nu se implice în război. Oficialul iranian a avertizat că, în cazul în care România ar pune la dispoziția Statelor Unite baze militare pentru astfel de operațiuni, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului.

El a subliniat că o asemenea acțiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage responsabilitate internațională pentru România, potrivit Iran International.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei într-o conferinţă de presă săptămânală.

Reacția Teheranului apare după ce Parlamentul României a luat act miercuri de scrisoarea lui Nicușor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare din SUA. Decizia fusese aprobată anterior în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Șeful statului a precizat că este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă fiind în corelare cu scutul antirachetă de la Baza Militară Deveselu. Șeful statului a explicat că aceste echipamente au caracter defensiv și nu sunt dotate cu armament propriu-zis, fiind considerate în termeni tehnici echipamente non-cinetice.

Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, acestea vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat dintre România și Statele Unite, într-un tip de colaborare similar cu cel pe care și alte state membre ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord îl desfășoară în această perioadă.

„Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (…) Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România şi Statele Unite şi este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte ţări NATO o fac”, a precizat Nicuşor Dan.

La rândul său, consilierul prezidențial pentru probleme de siguranță națională, Marius Lazurca, a declarat că Statele Unite nu au cerut României o bază militară, ci oferă mai multă siguranță cetățenilor români. El a apreciat că este o eroare ideea potrivit căreia România ar fi devenit o țintă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu sau că riscurile ar fi crescut în urma deciziei Parlamentului privind dislocarea echipamentelor militare americane.