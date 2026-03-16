„Am lovit 7.000 de ținte comerciale și militare din Iran. Sistemul lor balistic este erodat. Nu mai au prea multe rachete. Le-am zdrobit aviația și flota. Peste 100 de vase iraniene au fost scufundate sau distruse în ultima săptămână”, a declarat Donald Trump în această seară.

Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că SUA au scufundat mai multe nae de minare, dar nu știe sigur dacă au fost amplasate mine în Strâmtoarea Ormuz.

„Am distrus toate navele lor de minare. Nu știm dacă au fost amplasate mine. Eu zic că nu ar conta dacă ai fost vizat sau nu, pentru că avem de-a face cu un tigru de hârtie. Nu era un tigru de hârtie acum două săptămâni. Acum este un tigru de hârtie”, a adăugat el.

Trump i-a criticat și pe aliații din NATO care nu vor să întervină în acest conflict și pentru a ajuta la păstrarea deschisă a traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz.

„Numeroase țări mi-au spus că sunt pe cale să se implice.„Am prefera să nu ne implicăm, domnule.” Am spus: „Vă protejăm de 40 de ani și nu doriți să vă implicați în ceva foarte mărunt?” Se vor trage mai puține focuri pentru că nu le-au mai rămas multă muniție. (…) Cred că Macron va ajuta cu Strâmtoarea Ormuz… nu avem nevoie de nimeni. Era cât pe ce să o fac pentru că vreau să aflu cum reacționează. NATO suntem noi. Putin se teme de noi, nu se teme de Europa. Se teme de Statele Unite ale Americii”, a fost reacția președintelui SUA.

Știrea inițială

Donald Trump a declarat că Iranul nu este pregătit pentru un acord de pace, dar a transmis că războiul se va încheia în curând. Președintele american a afirmat anterior că ar putea prelungi conflictul până când va considera că obiectivele militare au fost atinse.

El a sugerat că ar putea ordona atacuri asupra unor obiective strategice din Iran, inclusiv asupra insulei Kharg, unul dintre cele mai importante terminale petroliere ale țării.

Într-un interviu acordat postului PBS, Trump a susținut că prețul conflictului cu Iranul este neglijabil.

El a explicat că o parte din infrastructura din Teheran nu a fost atacată deoarece distrugerea acesteia ar produce ani întregi de reconstrucție și ar provoca o traumă majoră. Președintele a afirmat că ar putea distruge centralele electrice din Iran într-un interval foarte scurt, dar a precizat că încearcă să evite astfel de măsuri.

„Prețurile petrolului vor scădea drastic imediat ce se va termina. Am lăsat multă infrastructură la Teheran (neatinsă), pentru că dacă ai face-o, ar însemna ani de reconstrucție … Aș putea distruge centralele electrice într-o oră … dar dacă fac asta, ar fi ani de reconstrucție și ar fi o traumă. Așa că încerc să amân astfel de lucruri”, a declarat președintele pentru PBS.

Potrivit datelor prezentate de NBC News, conflictul din Orientul Mijlociu a provocat peste 2.000 de victime. În Iran, aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în urma atacurilor americane și israeliene. În Liban, peste 850 de oameni și-au pierdut viața.

De asemenea, 15 militari americani au murit de la începutul conflictului.

Războiul a început pe 28 februarie și a intrat în a treia săptămână. Potrivit Pentagonului, în primele două săptămâni au fost atacate peste 15.000 de ținte în Iran.

Printre obiectivele vizate se numără instalațiile nucleare, bazele armatei, depozitele de muniții și facilitățile de producție sau lansare a rachetelor balistice.

Iranul a transmis că va continua să se apere atât timp cât va fi necesar. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că forțele armate și populația Iranului sunt hotărâte să reziste până când adversarii vor înțelege că nu pot începe un război și apoi să îl oprească atunci când le convine.

Oficialul iranian a susținut că războiul a fost impus Iranului în timp ce Teheranul negocia un acord privind programul nuclear.

„Forţele noastre armate şi poporul nostru sunt decise să se apere atât timp cât va fi necesar, până când inamicul va înţelege că nu poate iniţia un război împotriva Iranului oricând doreşte şi să-l oprească atunci când îi convine”, a spus purtătorul de cuvânt.

Iranul răspunde atacurilor prin lansarea de drone și rachete către Israel și către baze americane din regiunea Golfului.

În același timp, Teheranul se concentrează asupra Strâmtorii Ormuz, o rută strategică pentru transportul energiei. Prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Donald Trump a cerut aliaților din NATO să contribuie cu nave de război pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Președintele american a avertizat că un refuz ar putea avea consecințe negative pentru alianță.

Mai multe state europene au reacționat însă rezervat la această solicitare. Marea Britanie a transmis că nu va participa la un război de amploare, dar colaborează cu aliații pentru găsirea unei soluții privind securitatea navigației.

Germania a anunțat că dorește încheierea conflictului prin diplomație și nu intenționează să trimită forțe navale în zonă. Spania, Grecia și Luxemburg au transmis mesaje similare, exprimând rezerve față de extinderea participării militare.

Japonia nu a luat încă o decizie privind trimiterea de nave militare în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul japonez de externe, Toshimitsu Motegi, a discutat telefonic cu secretarul de stat american Marco Rubio despre situația din Orientul Mijlociu.

Potrivit Ministerului japonez de Externe, Rubio nu a cerut în mod direct Japoniei să trimită nave de război. Diplomația de la Tokyo a precizat că cei doi oficiali au analizat evoluțiile din regiune și situația legată de Iran.

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că guvernul de la Tokyo nu a luat încă o decizie privind o eventuală participare militară. Oficialii japonezi au subliniat însă că menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz este extrem de importantă pentru securitatea energetică globală.

Ministerul japonez de Externe a transmis că Japonia va continua să depună eforturi diplomatice împreună cu comunitatea internațională, inclusiv cu Statele Unite, pentru gestionarea situației din regiune.

„Ministrul Motegi a declarat că Japonia condamnă acţiunile Iranului, inclusiv atacurile asupra instalaţiilor civile, cum ar fi cele din domeniul energetic din ţările din Golf, şi actele care ameninţă siguranţa navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz. El a menţionat, de asemenea, că asigurarea libertăţii şi siguranţei navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz este extrem de importantă pentru comunitatea internaţională, inclusiv pentru Japonia, din perspectiva securităţii energetice, şi a afirmat că Japonia va continua să depună toate eforturile diplomatice necesare în cooperare cu comunitatea internaţională, inclusiv cu Statele Unite”, menţionează comunicatul de la Tokyo.

Directorii companiilor petroliere americane au avertizat administrația de la Washington că perturbările din Strâmtoarea Ormuz ar putea provoca o criză energetică globală.

Potrivit Wall Street Journal, prețul petrolului a urcat deja la aproximativ 99 de dolari pe baril. Specialiștii avertizează că o creștere prelungită a prețurilor ar putea afecta economia globală, chiar dacă unele companii petroliere ar beneficia pe termen scurt.