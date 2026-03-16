Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-o emisiune a postului ABC că se așteaptă ca războiul să se încheie în următoarele săptămâni și chiar mai devreme, ceea ce ar putea duce ulterior la o revenire a aprovizionării cu petrol și la scăderea prețurilor. Oficialul a recunoscut însă că actualul conflict produce efecte economice, susținând că dificultățile pe termen scurt sunt preferabile unui scenariu în care Iranul ar dispune de arme nucleare, conform CNN.

O opinie similară a fost exprimată și de Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, într-un interviu acordat postului CBS. Potrivit acestuia, economia globală ar putea beneficia de un impact pozitiv semnificativ imediat ce conflictul se va încheia. Hassett a precizat că operațiunea militară avansează mai rapid decât estimările inițiale ale administrației americane, care indicau o durată de patru până la șase săptămâni de la începutul războiului, pe 28 februarie.

„Cred că acest conflict se va încheia cu siguranţă în următoarele câteva săptămâni. S-ar putea să se întâmple mai devreme de atât… şi vom asista la o revenire a aprovizionării şi la o scădere a preţurilor după aceea. Ne aşteptăm ca economia globală să înregistreze un impact pozitiv semnificativ imediat ce acest conflict se va încheia”, a declarat secretarul pentru energie, Chris Wright, la ABC.

Declarațiile oficialilor americani vin în contextul în care armata israeliană a anunțat pentru sursa menționată că intenționează să continue campania militară din Iran pentru cel puțin încă trei săptămâni. În același timp, președintele Donald Trump a oferit termene contradictorii privind încheierea conflictului, care a intrat deja în a treia săptămână.

Administrația americană a încercat, de asemenea, să reducă îngrijorările legate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran. Oficialii de la Washington susțin că alte state ar putea contribui la redeschiderea acestei rute maritime strategice, esențială pentru transportul global de energie.

Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat că sunt în desfășurare discuții cu mai multe țări care ar putea participa alături de SUA la trimiterea de forțe navale pentru a asigura securitatea rutei maritime. În același sens, secretarul pentru energie Chris Wright a afirmat că resursele militare ale Statelor Unite și ale altor state vor contribui la redeschiderea strâmtorii.

Aceste evoluții vin după ce Donald Trump a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că alte state ar urma să trimită nave de război în regiune alături de Statele Unite. În același mesaj, liderul american a exprimat speranța că țări precum China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie vor contribui la această misiune.

Pe plan politic intern, există însă și rezerve față de o eventuală escaladare militară. Senatorul republican Ron Johnson a declarat că ar fi foarte reticent față de ideea trimiterii de trupe americane pe teren în Iran. Declarația vine în contextul în care Iranul continuă să blocheze în mare măsură trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, punct prin care tranzitează în mod normal aproximativ 20% din țițeiul mondial.

Întrebat într-o emisiune a postului Fox News dacă ar susține trimiterea de trupe pe teren pentru a prelua controlul asupra teritoriului din jurul acestei rute maritime critice, Johnson a spus că recunoaște importanța menținerii strâmtorii deschise, însă a subliniat că Iranul are un avantaj strategic real în acea zonă.

Senatorul republican a sprijinit totuși apelul lansat cu o zi înainte de Donald Trump către alte state pentru trimiterea de nave militare în regiune, deși a precizat că nu este clar unde ar putea conduce această inițiativă. Până în prezent, nicio țară nu a confirmat oficial că va trimite nave în zonă.

În același timp, președintele Trump nu a exclus complet posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teren în cadrul conflictului. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la începutul lunii că o astfel de opțiune nu face parte în prezent din planul operațiunii militare, însă administrația americană nu exclude nicio opțiune militară în numele președintelui Statelor Unite.

Un incendiu provocat de un atac cu drone în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai a fost controlat luni de autorități, după ce incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor. Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

Atacul are loc în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, unde războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului continuă să afecteze transportul aerian internațional. Criza a provocat haos în aviația mondială, numeroase zboruri fiind anulate, reprogramate sau redirecționate, deoarece o mare parte din spațiul aerian al regiunii rămâne închis din cauza temerilor privind atacurile cu rachete și drone. În același timp, tensiunile militare au dus la o creștere puternică a prețurilor la combustibil.

Incidentul de luni reprezintă al treilea caz înregistrat la aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate noduri de transport aerian din lume, de la începutul atacurilor iraniene asupra țărilor din Golf, pe 28 februarie. Teheranul a declarat că aceste operațiuni au ca scop lovirea prezenței militare americane din regiune.

În contextul în care Emiratele Arabe Unite, dar și state precum Irakul, Iordania și Turcia găzduiesc baze militare americane, Iranul a utilizat rachete și drone pentru a lovi obiective civile, inclusiv aeroporturi, hoteluri și porturi.

Autoritățile din Dubai au anunțat că incidentul a fost provocat de o dronă care a lovit zona din apropierea aeroportului, afectând unul dintre rezervoarele de combustibil. În urma atacului, traficul rutier a fost temporar întrerupt pe drumurile și în tunelurile care fac legătura cu aeroportul, potrivit poliției locale.

„Un incident cu o dronă în apropierea Aeroportului Internaţional din Dubai a afectat unul dintre rezervoarele de combustibil”, a declarat Biroul de presă din Dubai pe X.

Compania aeriană Emirates a suspendat zborurile către Dubai, iar o parte dintre curse au fost redirecționate către Aeroportul Internațional Al Maktoum, conform informațiilor comunicate de biroul de presă din Dubai.

Autoritățile nu au precizat deocamdată momentul în care traficul aerian ar urma să fie reluat în mod normal. Atacurile asupra statelor arabe din Golf s-au intensificat de la începutul conflictului, regiunea fiind vizată de peste 2.000 de lovituri cu rachete și drone începând cu 28 februarie. Printre țintele atacurilor s-au numărat misiuni diplomatice, baze militare americane, infrastructură petrolieră esențială din zona Golfului, dar și clădiri civile precum locuințe și birouri.

Emiratele Arabe Unite se numără printre statele cele mai afectate de aceste atacuri. Țara a normalizat relațiile cu Israelul, considerat principalul adversar al Iranului, în anul 2020. Totuși, toate statele arabe din Golf au fost afectate de atacuri și au condamnat acțiunile Iranului.

Un incident similar a avut loc și la 11 martie, când două drone au căzut în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai. Aeroportul suferise deja pagube în prima zi a conflictului, în urma unui atac iranian desfășurat pe timpul nopții asupra statelor din Golf.

În același timp, Donald Trump a acuzat Iranul că utilizează inteligența artificială ca instrument de dezinformare în timpul războiului din Orientul Mijlociu, susținând că Teheranul încearcă să prezinte în mod eronat succesele militare și sprijinul de care se bucură. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Trump a afirmat că tehnologia bazată pe inteligență artificială poate deveni extrem de periculoasă și că trebuie tratată cu multă atenție. El a făcut aceste declarații reporterilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, la scurt timp după ce a publicat un mesaj pe platforma sa socială Truth Social. În acel mesaj, liderul american a acuzat, fără a prezenta dovezi, mass-media occidentală că ar colabora strâns cu Iranul pentru a răspândi informații false generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Afirmațiile sale apar pe fondul unor tensiuni crescute între autoritățile federale și instituțiile media. În special, conflictul implică Federal Communications Commission, autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Statele Unite, și posturile de televiziune americane. Trump a criticat modul în care presa a relatat despre războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Președintele FCC, Brendan Carr, a avertizat sâmbătă că posturile de televiziune riscă să își piardă licențele de emisie dacă nu își schimbă modul de prezentare a știrilor. Trump a acuzat în repetate rânduri mass-media că publică informații false atunci când apar relatări critice la adresa sa și a cerut în trecut retragerea licențelor unor televiziuni pe care le consideră părtinitoare.