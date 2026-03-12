Bogdan Comaroni a vorbit, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, despre un punct comun pe care îl au cei trei lideri implicați în războiul din Iran. Donald Trump, președintele SUA, Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, și Ali Khamenei, fostul lider din Iran, omorât la începutul conflictului, s-au născut în timpul unor evenimente astrale importante, după cum a remarcat jurnalistul.

„Khamenei s-a născut în timpul unei eclipse solare în Berbec la 19 aprilie 1939. Trump, în timpul unei eclipse de lună, Săgetător, la 14 iunie 1946. Și Netanyahu s-a născut în timpul unei eclipse de soare în Balanță la 21 octombrie 1949. Iar Khamenei a murit între cele două eclipse de soare și așa. Asta știi că vorbeam noi (n.r. – către Robert Turcescu) când ne ziceau ăia că batem câmpii cu alinierea planetelor de anul trecut. Și când noi doi constatam: cum intervenea o planetă sau ieșea să întâmpla ceva. Adică ori venea cu Zelenski… Și după aia, Papa știe că a murit pe vârful alinierii. Eu și uitasem de aliniere și tu mi-ai zis: tu știi că azi e alinierea maximă? Atunci când a murit papa. Și când a fost ales Papa următor, a ieșit o planetă din aliniere”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

„Noi, ca jurnaliști am zis că avem și latura asta speculativă în noi și uite aducem la cunoștința poporului care ne urmărește. Ba chiar am avut oameni care ne-au trimis și citatul concret. Se spune clar acolo că se vor pune semne pe cer ca să, în marile evenimente, ca să știm că sunt de la Dumnezeu, adică că nu sunt niște întâmplări”, a mai afirmat Comaroni.

Dincolo de coincidențele astrale, jurnalistul a explicat că liderii sunt aplecați și spre misticism, iar războiul ar avea un fundament religios reinterpretat.