BERBEC Se pare că astăzi ar fi bine să ai discernământ. Nu orice știre alarmistă merită nervii tăi. Lumea trăiește din panică distribuită la kilogram. Dacă te lași prins, îți mănâncă liniștea. La serviciu începe să miroasă a planuri de vacanță, dar nimeni nu spune pe față. Toți sunt grăbiți, toți sunt în criză de timp, și – cum se nimerește – tu ești cel chemat să salvezi situația. E posibil să fie cazul să spui un „nu” politicos. Nu ești pompier universal.

Fă ce e bine pentru tine și ai tăi. Restul pot aștepta!

TAUR Pari să ai nevoie de energie, dar nu neapărat de agitație. Odihna ar putea fi mai productivă decât o a treia cafea, deși cafeaua… să fim serioși, nu strică. La muncă s-ar putea să câștigi teren prin organizare. Tu știi să așezi lucrurile în sertarele potrivite. Fă-o și astăzi! În schimb, nu promite nimic pe termen lung. În afaceri, intermediarii contează. Dacă alegi greșit, s-ar putea să-ți pară rău. Prudența nu înseamnă lipsă de curaj, ci e o dovadă de luciditate.

GEMENI Astăzi poți să primești unele vești. Unele par bune. Poate o aprobare, poate o rezolvare juridică, poate o confirmare mult așteptată. Bucuria vine, dar cu mențiunea: depinde și de altcineva.

Asta te irită puțin. Tu preferi să controlezi lucrurile. Astăzi, poate fi nevoie să lași o piesă pe tabla altuia. La serviciu, ai șanse să te faci auzit. Important e tonul. Dacă ești patron, nu fi tiran. Dacă ești angajat, nu fi ironic. Se poate și varianta a treia: profesionist calm.

RAC Se pare că intuiția îți funcționează bine. Dacă ai o prezentare, un interviu, un prag de trecut, ai putea să-l treci fără să-ți tremure vocea. Nu te lăsa orbit de un succes mic și rapid. Uneori, când lucrurile ies prea ușor, omul începe să creadă că i se cuvine. Nu ți se cuvine nimic; ți se potrivește ce muncești. Folosește-ți imaginația, dar păstrează-ți picioarele pe pământ. Asta ar putea face diferența!

LEU Concentrează-te, te sfătuiesc stelele! Se pare că astăzi poți avea tendința să fii ușor neglijent. „Las’ că știu eu” – și apoi uiți un detaliu mic, dar costisitor. Fă-ți un plan pe hârtie, nu doar în cap. Bea o cafea dacă te ajută, dar nu te baza doar pe energie artificială. Ai talentul de a convinge colegii să fie mai chibzuiți cu banii firmei. Fă-o elegant. Dacă vor bonusuri la vară, trebuie să strângă cureaua acum. Simplu!

FECIOARĂ Astăzi s-ar putea să fie ziua în care te descurci singur. Dacă iese bine, gloria e a ta. Dacă iese prost, măcar știi cine a greșit. În jurul tău, lumea pare tensionată. Se vorbește despre restructurări, externalizări, optimizări – toate cuvinte elegante pentru „strângem șurubul”. Nu te lăsa prins în panica generală. Tu știi să muncești metodic. Și metoda, în vremuri tulburi, ține loc de ancoră.

BALANŢĂ Astăzi, conjunctura astrală pare să indice că ai putea avea nevoie să faci uz de calmul și de tactul tău proverbiale. Problema profesională care apare pare mai mare decât este. Nu te repezi. Ia factorii în calcul, unul câte unul. Dacă te simți depășit, cere ajutor. Nu e rușine. Rușine e să faci greșeli din orgoliu. Astăzi, organizarea ar putea fi mai importantă decât talentul.

SCORPION De obicei ești direct, chiar tăios. Astăzi s-ar putea să ai tentația să „înflorești” lucrurile. Nu pare să fie momentul potrivit, spun stelele. La muncă sunt chestiuni serioase. Datele sunt mai importante decât poveștile. Dacă lucrezi într-un domeniu la foc continuu – magazine mari, servicii permanente – se discută deja programări de concedii pentru Paști. Nu te băga în intrigi. Rămâi la fapte. Faptele nu te trădează.

SĂGETĂTOR Marți, se pare că dorințele tale par să prindă contur, dar nu exact cum ai visat. Nimic nu e perfect, dar finalul ar putea fi acceptabil. Colegii ar putea admite că metoda ta funcționează. Ai grijă să nu le amintești asta din zece în zece minute. Ironia excesivă îți poate știrbi victoria. Bucură-te discret. Uneori, satisfacția tăcută ține mai mult decât aplauzele.

CAPRICORN Se pare că astăzi aerul e încărcat de discuții serioase, poate chiar de negocieri care nu se văd, dar se simt. În jurul tău se calculează, se tatonează, se pun condiții. Tu ai avantajul răbdării și al minții așezate. Nu te lăsa atras în probleme mărunte care consumă energie, dar nu produc nimic concret.

Dacă aplici spiritul tău perfecționist cu măsură — nu obsesiv, ci strategic — s-ar putea să iasă un acord bun, o înțelegere profitabilă sau măcar o clarificare necesară. Uneori nu câștigă cel care vorbește mai mult, ci cel care tace atunci când trebuie.

VĂRSĂTOR Exprimă-te clar, te sfătuiesc stelele! Astăzi, competența se vede în precizie. Cuvintele alambicate nu impresionează. E posibil să apară o situație delicată în care trebuie să mergi pe mâna cuiva. Încrederea nu e sportul tău preferat, dar poate fi necesară. Nu încerca să controlezi totul. Uneori, colaborarea poate fi mai eficientă decât genialitatea solitară.

PEŞTI Oboseala se adună. Se pare că ai dus mai mult decât era cazul. O pauză de cafea nu rezolvă totul, dar îți poate face un pic de ordine în cap. Nu te îngrijora excesiv pentru ziua de mâine. Dacă te organizezi astăzi, mâine se așază mai bine. Săptămâna nu s-a terminat. Dacă te mobilizezi acum, weekendul te-ar putea prinde cu lucrurile aproape încheiate. Și asta, crede-mă, e o rețetă pentru liniște!