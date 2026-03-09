BERBEC Se pare că astăzi ți-ar prinde bine să te uiți la lucruri simple, din categoria „bunuri de consum”, adică ce folosești zilnic și îți face viața mai ușoară: un obiect care își merită banii, o mică reparație, o înlocuire de bun-simț. Nu lux, nu fandoseală, ci calitate care durează. În jurul tău, anturajul de lucru ar putea fi mai cooperant decât de obicei. Poate reușești să te înțelegi cu cei cu care îți petreci zilele, chiar dacă în mod normal vă mai luați la trântă pe orgolii.

TAUR Ziua pare densă, cu multă lume pe capul tău. Poți să ai nevoie de răbdare, și știu că răbdarea ta e mare, dar nu infinită. E posibil să ai de consultat oameni, de cules păreri, de făcut un mic plan de atac pentru restul săptămânii. Cu banii, însă, s-ar putea să fie cazul să fii mai strâns la pungă. Nu pare o zi bună pentru operațiuni bancare, investiții,, „hai că merge și așa”. Ține banii în buzunar și te vei numi înțelept. Se zice că lunea nu-i bine să scoți banii din buzunar – eu nu spun că e lege, dar uneori tradiția are un bun-simț aparte!

GEMENI Nu-ți mai face sânge rău, că nu-ți stă bine așa. Se pare că ai o zi în care poți fi convingător, dar cheia e să pornești de la un bilanț cinstit. Nu contabil, ci omenesc: ce ai dus la capăt, ce ai amânat, ce ai promis prea ușor. Imaginea contează. Nu te preface că nu. Afacerile și proiectele nu se fac doar din specificații tehnice și preț, se fac și din impresie, din încredere, din „îmi place cum gândește omul ăsta”. Așa că, dacă zâmbești, dacă te îmbraci îngrijit, dacă vorbești limpede, s-ar putea să deschizi uși care, altfel, pot rămâne ăncuiate de-a binelea.

RAC E posibil să fii cam dezamăgit de ce ți se întâmplă, ca și cum lucrurile nu se mișcă după logica ta. Dar, tocmai aici ar putea fi lecția zilei: în perioadele de criză, omul se dotează. Nu cu mofturi, ci cu unelte. Tehnologia te poate ajuta, dar nu te apuca să cumperi „ultima modă” doar ca să simți că ai făcut ceva. Nu proiectezi rachete, nu-ți trebuie navă spațială. Uită-te ce folosesc oamenii care au succes în domeniul tău și ia ceva potrivit, nu ceva strălucitor. Stelele parcă îți șoptesc să nu exagerezi cu cheltuielile. Și, de data asta, chiar s-ar putea să fie un sfat bun.

LEU Organismul tău pare să ceară recuperare, dar la tine recuperarea începe din inimă, nu din mușchi. Adică: un pic de bunăvoință, un pic de zâmbet, un pic de „bravo, mă bucur pentru tine” spus altuia – și, culmea, parcă îți revine și ție energia. Astăzi s-ar putea să faci mici alianțe de birou, de ajutor reciproc, de „tu mă scoți acum, te scot și eu mâine”. Nu sunt tratate pe viață, sunt înțelegeri omenești. Binele, la bine trage, nu e poezie, ci o cutumă socială. Și, dacă ești politicos fără să pari fals, ai putea câștiga mai mult decât dintr-o demonstrație de forță.

FECIOARĂ Dimineața ar putea fi partea ta cea mai bună. Poate îți vin idei bune și primești informații folositoare. Ești în formă, motivat, optimist – și când ești așa, rezolvi repede și bine. Ai grijă doar la un lucru: discuțiile lungi, fără rost, cu oameni care te țin din treabă. Tu ai o slăbiciune: îți place să explici, să clarifici, să faci ordine. Dar nu toți merită explicații. Astăzi, dacă spui „nu pot acum, revin eu” și îți vezi de treabă, s-ar putea să-ți mulțumești seara.

BALANŢĂ Se pare că astăzi ți-ar prinde bine să nu intri în conflicte, mai ales cu semnele de apă și de pământ – s-ar putea să fie prea multă emoție, prea multă încăpățânare, prea puțină flexibilitate. Cu aerul și focul, lucrurile par mai respirabile, mai „negociabile”.

Afacerile care se derulează ar putea fi pe drumul critic, dar cu semne bune, dacă rămâi consecvent. Ai însă grijă la cumpărături. Lunea, cheltuiala impulsivă e ca ploaia în casă: nu o vezi la început, dar te trezești cu mucegai. Limitează-te la strictul necesar, fie că e pentru firmă, fie pentru tine.

SCORPION Magnetismul personal pare în creștere și ai putea clarifica situații încurcate la muncă. Dar se poate să apară și graba aceea a ta, „hai, repede, că știu eu”. Ai grijă mai ales spre seară: nerăbdarea poate strica unele lucruri care poate că erau aproape rezolvate. Și încă ceva: nu te băga în relații de afaceri cu necunoscuți despre care nu știi nimic. Nici măcar nu sunt pe net? Ei, atunci e și mai simplu: spune nu, preventiv! Nu uita că frica păzește pepenii!

SĂGETĂTOR Astăzi s-ar putea să simți că nu te poți baza pe ajutorul nimănui. Poate ți s-a promis „stai liniștit, te sprijinim”, dar au apărut alte urgii și ai rămas tu, ca ghiocelul, în viscol. Nu te mira.

Fă-ți un plan, organizează-te, ia lucrurile pe bucățele. Și, foarte important: anunță răspicat, civilizat, fără scandal, că „doar cu un ghiocel nu se face primăvară”. Adică: dacă vor rezultate, trebuie resurse. Tu poți trage tare, dar nu ești o fabrică de minuni.

CAPRICORN Memoria îți dă uneori bătăi de cap – nu fiindcă ai fi împrăștiat, ci fiindcă ai prea multe de dus. Munca ta nu cere să ții minte totul, dar cere să nu uiți lucrurile care contează. S-ar putea să-ți prindă bine niște exerciții mnemotehnice, sau măcar o metodă simplă: notează, pune alarme, fă liste scurte. Tu ești perfecționist: încet, sigur, dar mergi înainte! Astăzi, micile sisteme te pot salva de marile rușini… cum ar fi să uiți ziua șefului. Și nu, nu e capăt de țară, dar nici plăcut nu e!

VĂRSĂTOR Luni, s-ar putea să te afli într-un episod conflictual, dar conflictul principal pare să fie unul interior: parcă vrei să faci ceva, dar parcă nu-ți vine să începi. Nu pare să fie vorba despre lipsă de competență, ci despre o problemă cu încrederea de sine, exact atunci când nu te aștepți. Ia o pauză scurtă, o cafea, respiră. Adu-ți aminte de anii în care ai învățat, ai studiat, ai reușit. Și apoi fă primul pas: deschide documentul, scrie primul paragraf, trimite primul mesaj. Uneori, începutul e jumătate de victorie. Restul se așază pe parcurs.

PEŞTI Luni, s-ar părea că te zbați precum peștele pe uscat să înțelegi ce se întâmplă în jur și e posibil să te doară capul de la atâtea reacții primite din toate direcțiile. Totuși, ziua asta ar putea aduce niște răspunsuri și o promisiune de mai bine. Și ține minte ceva pragmatic: oamenii fac plusvaloarea, nu mașinile. Firma poate fi în top sau la limita supraviețuirii, dar dacă oamenii sunt potriviți și au chef de muncă, lucrurile se pot redresa. Nu renunța, dar nici nu te biciui. Astăzi, un pic de încredere, un pic de ordine și un pic de răgaz s-ar putea să facă minuni!