Floriile din anul 2026 sunt celebrate pe 5 aprilie, cu exact o săptămână înainte de Paște, fiind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Data acestei zile nu este fixă, deoarece depinde direct de momentul în care este calculată sărbătoarea Învierii Domnului.

În fiecare an, Floriile sunt prăznuite în duminica dinaintea Paștelui. Stabilirea datei Paștelui, atât în calendarul ortodox, cât și în cel catolic, se face după echinocțiul de primăvară și prima lună plină care urmează acestuia. Din acest motiv, data Floriilor se modifică anual, fiind mereu legată de calendarul pascal.

Semnificația religioasă a sărbătorii este strâns legată de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și cu aclamații. Evenimentul este descris în Evanghelii și reprezintă începutul ultimei săptămâni din viața pământească a Mântuitorului, cunoscută în tradiția creștină drept Săptămâna Patimilor.

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele:

„Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”.

În tradiția românească, ramurile de finic menționate în textele biblice au fost înlocuite cu ramuri de salcie. Acestea sunt duse de credincioși la biserică în ziua de Florii, unde sunt sfințite de preoți și apoi păstrate în case ca simbol al credinței, al protecției și al speranței.

Floriile nu au doar o semnificație religioasă profundă, ci sunt însoțite și de numeroase obiceiuri populare păstrate de-a lungul generațiilor în multe zone ale României. Ramurile de salcie sfințite la biserică sunt considerate simboluri protectoare pentru gospodărie.

După slujbă, credincioșii duc aceste ramuri acasă și le așază la icoane, la uși sau la ferestre. Tradiția populară spune că salcia sfințită protejează casa de necazuri, aduce sănătate familiei și contribuie la prosperitatea gospodăriei.

În unele regiuni, există obiceiul ca ramurile de salcie să fie puse și în livezi sau legate de pomii fructiferi. Se crede că acest gest simbolic ajută la obținerea unei recolte bogate și protejează culturile de vreme nefavorabilă.

Ziua de Florii este, de asemenea, una dintre puținele din timpul Postului Paștelui în care Biserica acordă dezlegare la pește. Din acest motiv, mesele din familie capătă o notă festivă, iar mulți credincioși aleg să pregătească preparate din pește pentru această ocazie.

Pe lângă componenta religioasă și tradițională, ziua de Florii reprezintă și una dintre cele mai importante zile onomastice din România. În această zi își sărbătoresc numele persoanele care poartă nume inspirate din flori, precum Florin, Florina, Violeta, Camelia, Narcis, Lăcrămioara sau Crina.

Sărbătoarea este astfel un moment de bucurie pentru milioane de români, care îmbină tradiția religioasă cu obiceiurile populare și cu celebrările în familie dedicate celor care poartă nume de flori.