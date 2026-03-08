Pe măsură ce Învierea Domnului se apropie, gospodinele încep deja să caute cele mai bune oferte la ouă, carne, lactate și ciocolată pentru masa de Paște.

Ouăle, elementul esențial al mesei pascale, se găsesc la prețuri variind între 10-18 lei pentru o cutie de 12 bucăți, cele mai mici oferte fiind în Penny și Lidl.

Carnea, fie de pui, porc sau miel, continuă să fie punctul central al mesei de sărbătoare. Pieptul de pui se situează între 27-42 de lei pe kilogram, cu promoții atrăgătoare în Kaufland și PROFI, în timp ce carnea de porc poate fi achiziționată începând de la aproximativ 19 lei în la Kaufland și poate ajunge până la 35 de lei în alte supermarketuri.

Potrivit ofertelor și istoricului retailerilor, în supermarketuri bucățile uzuale de carne de miel cu os se învârt între 50 și 70 de lei pe kilogram, în timp ce organele, capul sau alte părți mai puțin căutate se vând cu 25 – 40 de lei/kg.

Mega Image vinde carnea de miel cu os la 50 – 70 lei/kg, Carrefour propune între 48 și 60 de lei/kg pentru bucăți cu os, iar la Kaufland sferturile sau părțile cu os depășesc 59 lei/kg.

Prețurile produselor alimentare de bază, precum uleiul și laptele, rămân relativ constante: un litru de ulei costă între 7-12 lei, iar laptele poate fi găsit între 3,89-7,99 lei, cu cele mai bune oferte la Penny. Brânza și cașcavalul, indispensabile aperitivelor, se încadrează între 5-18 lei.

Legumele proaspete nu dezamăgesc nici în acest an: roșiile și castraveții se vând între 7-12 lei pe kilogram, cu Penny și Lidl oferind cele mai bune prețuri.

Prețul ciocolatei, nelipsită din coșul de cumpărături al românilor, pornește de la 2,99 lei, dar poate ajunge la 12 lei.

Sucurile, de la 1 până la 3 litri, se încadrează între 5-15 lei, cu mici diferențe între supermarketuri.