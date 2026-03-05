Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, Feliciu Paraschiv, a explicat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creștere puternică a prețurilor în România și o scădere semnificativă a consumului. El a spus că, dacă prețul carburanților va continua să urce și litrul de motorină va ajunge la 10 lei, atunci și alimentele de pe raft se vor scumpi cu 2-3%.

Paraschiv a adăugat că prețurile la carne, făină, ouă, ulei și alte alimente procesate ar putea crește în continuare. El a explicat, la „Antena 3 CNN”, că în mod tradițional produsele se scumpesc cu aproape 1% pe lună, dar această creștere nu se vede întotdeauna imediat, pentru că se acumulează pe două-trei luni, astfel încât un produs poate crește cu 2-3% într-un interval mai scurt.

Din analiza lor, Paraschiv a menționat că produsele de bază precum pâinea, făina și uleiul ar putea să se scumpească între 7 și 10% până la sfârșitul anului, poate chiar 12%. Pâinea este afectată în special de costurile mari cu energia pentru coacere și de transport, iar aceste cheltuieli vor crește odată cu prețul combustibililor, ceea ce ar putea duce chiar la scumpiri de 15-20%.

Legumele și fructele vor fi și ele mai scumpe din cauza sensibilității lor la transport și la energie, iar produsele procesate ar putea crește cu 6-11%, în timp ce carnea și lactatele ar putea urca cu 8-14%.

În schimb, Paraschiv a spus că produsele nealimentare se vor scumpi mai puțin, dar creșterile vor fi constante în timp.

„Deja avem o scumpire tradițională a produselor cu aproape 1% pe lună. Ea nu se vede în fiecare lună, pentru că scumpirile ne ajung treptat la două-trei luni se scumpește un produs cu două-trei procente. Ce putem să estimăm pentru perioada următoare este că alimentele, cu siguranță vor continua să crească ușor, peste media și peste rata inflației. Și aici aș putea să vă dau exemple concrete. Din analiza noastră, produsele de bază pâinea, făina, uleiul vor avea creșteri de șapte, opt, poate 10 procente până la sfârșitul anului, poate chiar 12%. Deci, e posibil, pentru că pâinea are în componența ei un factor energetic deosebit de important. Coacerea se face pe bază de energie și energia va crește cu siguranță datorită creșterii combustibililor, iar transportul pâinii, care pâinea e un produs ușor de volum, care are costuri mari de transport, toate vor avea un impact peste media produselor de bază. Putem să ne ducem până la 15-20% ca și creștere. Un impact foarte important o să-l mai avem la legume și fructe, care sunt extrem de sensibile la transport și la energie. Ele se păstrează în temperatură controlată și au costuri de transport foarte mari. De asemenea, produsele procesate estimăm că vor crește cu 6-11%, carnea și lactatele, undeva cu 8-14 procente. Mai puțin vor crește produsele nealimentare, vor avea niște scumpiri moderate, dar persistente”, a declarat Paraschiv.

Astăzi, 5 martie 2026, cel mai mic preț la benzină din România este de 7,92 lei pe litru și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60. Pentru motorină, cel mai ieftin preț este de 8,19 lei pe litru la stația Metropoli din Galați, pe DN26, 800183, potrivit Peco Online.

În principalele orașe ale țării, prețurile la carburanți variază ușor. În București, benzina se vinde cu 8,16 lei pe litru, iar motorina cu 8,48 lei, în timp ce GPL-ul costă 3,84 lei. La Cluj-Napoca, benzina ajunge la 8,19 lei, motorina la 8,49 lei, iar GPL-ul la 3,94 lei. În Timișoara, prețurile sunt similare, cu 8,17 lei la benzină, 8,50 lei la motorină și 3,84 lei la GPL. La Iași, benzina costă 8,18 lei, motorina 8,50 lei, iar GPL-ul 3,99 lei. În Constanța, benzina și motorina se vând cu 8,19 și, respectiv, 8,48 lei pe litru, iar GPL-ul cu 3,97 lei.