Noua ordonanță adoptată de Guvern introduce o primă de stabilitate pentru angajații tineri care se încadrează pentru prima dată în muncă și semnează un contract pe perioadă nedeterminată.

Măsura vizează în special tinerii din categoria NEET, adică acele persoane care nu sunt angajate și nici nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională. Prin noul mecanism de sprijin, statul încearcă să stimuleze integrarea acestor tineri pe piața muncii și să reducă șomajul în rândul lor.

Prima de stabilitate poate ajunge la maximum 27.000 de lei și se acordă pe o perioadă de 24 de luni. Banii sunt neimpozabili și vor fi plătiți doar dacă angajații își mențin locul de muncă în acest interval.

Concret, angajații vor primi 1.000 de lei lunar în primul an după angajare. În al doilea an, suma acordată va crește la 1.250 de lei pe lună, astfel încât totalul sprijinului ajunge la 27.000 de lei.

Autoritățile susțin că această măsură vine ca răspuns la problemele existente pe piața muncii, unde numeroși tineri întâmpină dificultăți în găsirea unui prim loc de muncă stabil.

„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realităţile actuale ale pieţei muncii şi răspund unor provocări concrete: şomajul de lungă durată, dificultăţile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forţei de muncă în anumite zone şi nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile”, se menţionează în comunicat.

Ordonanța adoptată de Guvern nu vizează doar sprijinul acordat direct angajaților, ci introduce și stimulente financiare pentru companiile care încadrează persoane din grupuri vulnerabile.

Potrivit prevederilor, angajatorii pot primi o sumă fixă de 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii considerate vulnerabile pe piața muncii. Această subvenție se adaugă sprijinului acordat tinerilor angajați prin prima de stabilitate.

Modificările legislative includ și creșterea pragului de vârstă pentru șomerii care beneficiază de programe de sprijin pentru angajare. Limita este ridicată de la 45 la 50 de ani, cu scopul de a facilita reintegrarea profesională a persoanelor trecute de această vârstă.

În plus, lista beneficiarilor pentru care angajatorii pot primi subvenții a fost extinsă. În noua categorie intră și mamele care au în întreținere cel puțin trei copii, precum și persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri neprivative.

Autoritățile consideră că aceste schimbări sunt necesare pentru a sprijini accesul la muncă al persoanelor aflate în situații dificile și pentru a stimula companiile să creeze noi locuri de muncă.

„Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susţine financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o ţară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au şansa de a munci şi de a-şi construi viaţa acasă. De aceea, am introdus în legislaţie prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată şi îşi păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni şi 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr îşi găseşte locul în muncă, îşi găseşte şi locul în societate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre – Florin Manole, citat în comunicat.

Pe lângă sprijinul financiar acordat angajaților și angajatorilor, actul normativ aduce și modificări administrative menite să simplifice accesul la serviciile de ocupare a forței de muncă.

Una dintre schimbări este includerea întreprinderilor sociale de inserție în categoria angajatorilor de inserție, ceea ce le permite să beneficieze de programele dedicate integrării profesionale a persoanelor vulnerabile.

Totodată, legislația clarifică definiția „persoanei care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în concordanță cu prevederile Legii 219/2015 privind economia socială.

Actul normativ introduce și posibilitatea furnizării online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională pentru persoanele care își caută un loc de muncă. În acest fel, șomerii și viitorii angajați vor putea accesa mai ușor programele oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

De asemenea, procedura de evidență a șomerilor va fi simplificată. Noua reglementare elimină obligația reînnoirii periodice a cererilor de înregistrare, măsură care are scopul de a reduce birocrația și de a eficientiza administrarea sistemului de asigurări pentru șomaj.

Prin aceste modificări legislative, Ministerul Muncii urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.