Peste 30.000 de locuri de muncă noi au fost generate în diverse sectoare. Situația principalelor scheme de finanțare implementate în România a fost centralizată pe baza raportărilor transmise de beneficiari până la 31 decembrie 2025 și publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Impactul social al finanțărilor prin ajutor de stat este semnificativ pe termen lung, proiectele susținute ducând la dezvoltarea activităților economice în regiunile mai puțin dezvoltate și la utilizarea produselor și serviciilor furnizorilor locali, potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Finanțelor.

„Ministerul Finanțelor a acordat până la sfârșitul anului 2025 finanțări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susținând astfel investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă. Situația principalelor scheme de finanțare prin ajutor de stat implementate în România este realizată pe baza raportărilor transmise de beneficiari până la data de 31 decembrie 2025 şi a fost publicată azi pe site-ul Ministerului Finanțelor. Aceste rezultate reflectă angajamentul ferm al Ministerului Finanțelor pentru investițiile productive, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea regională, în scopul creșterii competitivității economiei românești. Impactul social al finanțărilor prin ajutor de stat este unul semnificativ pe termen lung, proiectele susținute ducând la dezvoltarea activităților economice în regiunile mai puțin dezvoltate și la utilizarea produselor și serviciilor furnizorilor locali”, a informat Ministerul Finanțelor.

Schema H.G. nr.300/2024 stimulează dezvoltarea regională prin investiții cu costuri eligibile peste 50 milioane lei, vizând creșterea economică prin susținerea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile și contribuind la echilibrarea balanței comerciale a României.

Domeniile finanțate includ industria farmaceutică, aeronautică, auto, alimentară – fabricare hrană pentru animale și băuturi, chimică și materiale de construcții. Până la 31 decembrie 2025, valoarea totală a proiectelor era de 605,23 milioane euro, cu finanțare aprobată de 283,19 milioane euro pentru 15 proiecte, care au presupus crearea a 1.619 locuri de muncă. Majoritatea proiectelor sunt în derulare sau în curs de demarare, reflectând dinamica investițională generată de acest cadru de sprijin.

Schema H.G. nr.332/2014 sprijină companiile care creează locuri de muncă prin finanțarea parțială a costurilor salariale pentru noii angajați și este orientată către investiții cu impact major asupra ocupării forței de muncă și dezvoltării regionale.

Domeniile vizate includ industria IT, articole textile, auto, alimentară, aeronautică, utilaje electrice și electronice, mase plastice, construcții și materiale de construcții. La 31 decembrie 2025, valoarea planurilor de creare a locurilor de muncă era de 554,94 milioane euro, cu finanțare aprobată de 239,84 milioane euro și plătită de 98,77 milioane euro, iar numărul locurilor de muncă asumate era de 12.213. Majoritatea proiectelor sunt finalizate, cu un grad de realizare de 100%, contribuind semnificativ la ocuparea forței de muncă la nivel regional.

Schema H.G. nr.807/2014 urmărește stimularea investițiilor prin finanțarea costurilor eligibile pentru realizarea de investiții inițiale, sprijinind înființarea, extinderea sau diversificarea capacităților de producție, modernizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea de noi unități economice.

Domeniile de activitate finanțate includ industria auto, materiale de construcții, aeronautică, alimentară, chimică și sănătate. Datele centralizate la 31 decembrie 2025 arată o valoare totală a proiectelor de 3.087,98 milioane euro, cu finanțare aprobată de 1.324,75 milioane euro și finanțare plătită de 919,42 milioane euro, implicând 22.258 locuri de muncă asumate. Proiectele sunt finalizate sau în curs de implementare în sectoare precum industrie, energie, sănătate și producție.