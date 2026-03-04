Câteva sute de mineri și energeticieni s-au adunat, miercuri, în fața sediului din Târgu Jiu al Complexului Energetic Oltenia, nemulțumiți de decizia administrației de a nu mai prelungi contractele pe perioadă determinată pentru aproape 1.500 de salariați.

Protestatarii au blocat o stradă din oraș, iar polițiștii de la Serviciul Rutier au intervenit pentru fluidizarea traficului. Oamenii au venit echipați cu vuvuzele și au scandat în repetate rânduri că vor lupta și vor câștiga.

Acțiunea de protest fusese anunțată încă de marți pe rețelele de socializare, astfel că miercuri, în jurul prânzului, în fața sediului companiei se strânseseră deja câteva sute de angajați.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, nemulțumirea acestora este legată de anunțul managerilor conform căruia, începând cu 1 aprilie, nu vor mai fi prelungite contractele de muncă încheiate pe perioadă determinată pentru 1.476 de angajați.

Oamenii au ocupat carosabilul unei străzi din Târgu Jiu, ceea ce a impus intervenția polițiștilor de la Brigada Rutieră pentru a preveni blocaje majore în trafic. Protestatarii au continuat să scandeze și să își exprime nemulțumirea față de decizia conducerii, cerând menținerea locurilor de muncă și o soluție din partea administrației.

Potrivit acelorași surse, este așteptată și sosirea altor angajați din unitățile CE Oltenia de la Motru, Jilț și Rovinari, ceea ce ar putea genera proteste și mai mari în zilele următoare.

În paralel cu situația de la CE Oltenia, sunt probleme și la cel mai mare combinat de produse chimice din România, Chimcomplex, care a anunțat că va aplica, din aprilie 2026, un scenariu de supraviețuire care prevede închiderea unor secții energo-intensive, concedierea a cel puțin 1.200 de angajați și sistarea a două proiecte de investiții.

Potrivit unui comunicat semnat de președintele executiv al ANEIR (Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România), Mihai Ionescu, compania va opri secțiile energo-intensive și va disponibiliza cel puțin 1.200 de salariați în cadrul Chimcomplex și la parteneri, impactul total estimat fiind de 5.500 de locuri de muncă afectate pe orizontală.

La Combinatul de la Borzești va fi oprită o fabricație din totalul de șapte, iar la Râmnicu Vâlcea două fabrici din totalul de unsprezece.

Totodată, Chimcomplex a anunțat că va sista două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție, ceea ce va genera pierderi de finanțări nerambursabile în valoare de 150 de milioane de euro pentru România.

Compania intenționează însă să dezvolte Divizia de trade, urmând să importe anual produse chimice suplimentare în valoare de 1,2 miliarde de euro din țări cu politici energetice considerate corecte, fapt ce ar putea majora deficitul contului curent al României cu încă 15% pe segmentul produselor chimice.

Reprezentanții Chimcomplex au explicat că setul de măsuri vine pe fondul lipsei de reacție a statului român la semnalele repetate transmise factorilor decidenți. În noiembrie 2025, Fondul Monetar Internațional a subliniat, într-un raport privind România, necesitatea unor reforme structurale care să sprijine industria, să îmbunătățească eficiența și să atragă investiții.

Potrivit documentului citat, recentele măsuri privind relansarea economică sunt considerate insuficiente pentru redresarea industriei chimice, întrucât nu abordează problemele esențiale, precum prețul ridicat al energiei – în România acesta fiind cu până la 300% mai mare decât în alte state – și lipsa unor ajutoare de stat consistente pentru sectoarele cu deficit comercial.

Chimcomplex, companie strategică pentru economia românească, operează două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. În 2018, a preluat activele fostului Oltchim printr-un împrumut de 164 de milioane de euro, iar în 2021 a înregistrat pe Bursa de Valori București o creștere record de 1.200%. În 2023, cifra de afaceri a companiei a fost de 1,34 miliarde de lei.