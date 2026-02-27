Angajații de la Șantierul Naval Mangalia au ieșit vineri, 27 februarie, să protesteze pentru că nu și-au primit salariile. Mulți dintre ei nu au mai încasat niciun ban de peste două luni, iar întârzierea plăților i-a nemulțumit foarte mult, potrivit Blocului Național Sindical (BNS).

Salariile ar fi trebuit plătite joi, 26 februarie, dar fiindcă banii nu au ajuns la timp, angajații au oprit lucrul și au ieșit să protesteze spontan.

În această dimineață, începând cu ora 7:30, sute de angajați s-au adunat la pavilionul administrativ al Șantierului Naval Damen Shipyard Mangalia, nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante, care ar fi trebuit plătite cu o zi înainte. Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a spus că șantierul nu mai are activitate de continuat, ultima navă fiind deja reparată și pregătită să plece, iar viitorul șantierului este incert. El a precizat că la începutul săptămânii viitoare va avea loc o întâlnire cu ministrul Economiei.

Laurențiu Gobeajă a explicat pentru „News.ro” că întâlnirea de luni va fi pentru a discuta dacă va fi adoptat memorandumul care stabilește ce societăți strategice pot accesa fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni și normele de aplicare a legii privind acest fond, astfel încât salariații să poată fi plătiți de AJOFM pe termen scurt.

El va cere informații despre construcția navelor de patrulare și a celor pentru scafandri finanțate prin mecanismul SAFE, dacă acestea vor fi realizate la Mangalia și când va începe efectiv lucrul la aceste proiecte. Protestul declanșat, vineri dimineață, s-a încheiat ulterior.

„În această dimineaţă, începând cu ora 7.30, sute de salariaţi s-au adunat la pavilionul administrativ din incinta Şantierului Naval Damen Shipyard Mangalia fiind nemulţumiţi de faptul că ieri ar fi trebuit să primească drepturile salariale restante, cel puţin o parte dintre ele, şi nu au fost plătite. Nu mai au de lucru în continuare, ultima navă care a fost la reparaţii este gata, urmează să plece. Nu avem certitudinea că acest şantier va putea continua activitatea. Luni avem planificată o întâlnire cu actualul ministru al Economiei la sediul ministerului Economiei. Vrem să aflăm dacă se va adopta memorandumul pentru stabilirea societăţilor de interes strategic care pot accesa fondul de garantare pentru perioada extinsă de până la 12 luni şi normele de aplicare a legii privind fondul de garantare astfel încât salariaţii să poată fi plătiţi de AJOFM din acest fond pentru o perioadă de până la 12 luni. Asta ar fi o soluţie pe termen scurt. Şi referitor la navele de patrulare şi cele pentru scafandri finanţate prin mecanismul SAFE, dacă se vor face la Mangalia şi când va începe construcţia efectivă a acestor proiecte”, a declarat Gobeajă.

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia avea o valoare de lichidare de 87 de milioane de euro și datorii de 196 de milioane de euro.

În luna noiembrie, ministrul Economiei de atunci, Radu Miruță, a declarat că statul român intenționa să sprijine șantierul Damen Mangalia, aflat în insolvență, printr-un împrumut avantajos de 16,6 miliarde de euro destinat înarmării, acordat prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Acesta avea trei componente principale – apărare, buget și infrastructură – și reprezenta un instrument temporar cu un buget total de 150 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au arătat interesul.

Radu Miruță a explicat că șantierul fusese dus de conducerea politică într-o situație dificilă, cu o valoare de lichidare de 87 de milioane de euro și datorii de 196 de milioane de euro. El a spus că, pentru nimeni, un astfel de șantier nu era atractiv, iar pentru a-l face mai interesant pentru potențialii investitori, statul încerca să pună în pachet comenzi prin mecanismul SAFE. În acest fel, pachetul de afaceri ar deveni mai mare și mai atrăgător, iar șantierul, considerat strategic și funcțional, ar putea să rămână important pentru România.