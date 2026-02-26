Programul întreruperilor de curent anunțat pentru 27 februarie vizează mai multe localități și zone din județ. În localitatea Vadu, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă total între orele 09:00 și 17:00.

În Bărăganu, în același interval orar, vor fi afectați agenții economici situați în zona de intrare în localitate dinspre Lanurile până la strada Trandafirului, inclusiv. În municipiul Constanța, întreruperile vor avea loc între orele 09:00 și 16:00 și vor afecta zona ICIL, inclusiv blocul de locuințe Sunrise Residence de pe strada George Bacovia nr. 88 și ansamblul de locuințe Pax Intermed Solution de pe strada George Coșbuc nr. 61, parcela A433/2/2.

Localitățile Țepeș Vodă și Siliștea vor avea parte de întrerupere totală a energiei electrice între orele 09:00 și 17:00, fiind incluse fermele, societățile comerciale din zonă, satul Țepeș Vodă și pompele de apă operate de RAJA Constanța.

În Cerchezu, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă total între orele 09:00 și 14:00.

Separat de întreruperile de curent, echipele RAJA intervin joi, 26 februarie, în orașul Cernavodă pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă de pe aleea Florilor. În acest context, furnizarea apei potabile este sistată în cartierul Columbia în intervalul 09:45 – 17:00.

Reprezentanții RAJA Constanța au transmis recent că își cer scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă și au precizat că echipele aflate la fața locului vor depune toate eforturile pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. De asemenea, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, motiv pentru care este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.