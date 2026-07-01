Peste 27.000 de români au rămas fără curent din cauza furtunilor violente. Zeci de localități sunt afectate

Peste 27.000 de români, fără curent din cauza furtunilor violente. Distribuție Energie Electrică România (DEER) anunță că intervențiile pentru remedierea avariilor din rețeaua de distribuție continuă, după fenomenele meteorologice severe din ultimele ore, caracterizate prin furtuni puternice, vijelii și precipitații abundente.

La data de 1 iulie 2026, ora 10:00, în aria de operare a companiei erau afectate 65 de localități și 531 de posturi de transformare și alimentare. În total, 27.283 de utilizatori nu erau alimentați cu energie electrică, în scădere față de un vârf de aproximativ 39.000 de utilizatori afectați înregistrat la ora 06:00.

„La data de 1 iulie 2026, ora 10:00, în aria de operare a DEER sunt afectate 65 de localităţi, 531 de posturi de transformare/alimentare, iar 27.283 utilizatori sunt şi la această oră nealimentaţi cu energie electrică, de la un maxim de circa 39.000 de utilizatori afectaţi, la ora 06.00”, a transmis Distribuție Energie Electrică România.

Reprezentanții companiei precizează că echipele operative sunt mobilizate în toate zonele afectate și intervin pentru identificarea, izolarea și remedierea defecțiunilor. Reluarea alimentării cu energie electrică se face în funcție de condițiile meteorologice, intervențiile fiind realizate doar atunci când siguranța personalului este asigurată.

În paralel, DEER a suplimentat personalul din cadrul serviciului Call Center, toate liniile telefonice fiind operaționale pentru preluarea solicitărilor utilizatorilor.

Cu toate acestea, numărul foarte mare de avarii și volumul ridicat de solicitări au dus la o presiune majoră asupra sistemului. În ultimele ore au fost înregistrate peste 40.000 de apeluri, ceea ce a determinat suprasolicitarea serviciului și creșterea timpilor de așteptare. Compania și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a transmis că toate sesizările sunt tratate cu prioritate maximă.

Pentru a reduce timpii de așteptare, utilizatorii sunt îndemnați să folosească și canalele alternative de comunicare puse la dispoziție de companie.

„În paralel, compania a dispus măsuri de suplimentare a personalului din cadrul serviciului Call Center, toate liniile telefonice disponibile fiind operaţionale pentru preluarea solicitărilor utilizatorilor. Cu toate acestea, din cauza numărului foarte mare de avarii şi a volumului excepţional de solicitări generate de fenomenele meteorologice, în ultimele ore au fost înregistrate peste 40.000 de apeluri, ceea ce a determinat suprasolicitarea serviciului şi creşterea timpilor de aşteptare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi îi asigurăm pe utilizatori că toate sesizările sunt tratate cu maximă prioritate”, au mai transmis reprezentanţii DEER.

Sesizările pot fi transmise prin formularul online pentru deranjamente, prin aplicația ChatVolt sau prin e-mailurile sucursalelor. Acestea sunt monitorizate permanent și direcționate către echipele de intervenție și structurile de management. De asemenea, mesajele primite prin canalele oficiale de social media sunt urmărite și transmise în timp real echipelor din teren.

Distribuție Energie Electrică România monitorizează permanent situația din teren și va transmite actualizări privind intervențiile și procesul de realimentare a consumatorilor afectați.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), furtunile au afectat 60 de localități din 20 de județe, iar Capitala a fost cea mai afectată zonă.

Până la ora 08:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a înregistrat peste 3.200 de apeluri, dintre care 550 erau încă în așteptare.