APCE cere intervenția Consiliului Concurenței pe piața energiei. Diferențe mari semnalate între prețurile aplicate prosumatorilor

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) a sesizat Consiliul Concurenței și solicită declanșarea unei investigații privind modul în care unii furnizori stabilesc prețurile energiei electrice pentru prosumatori și consumatori. Asociația susține că există diferențe semnificative între prețul cu care este cumpărată energia de la prosumatori și cel la care aceasta este revândută.

Potrivit comunicatului transmis de APCE, un furnizor cumpără energia activă de la prosumatori cu 0,246 lei/kWh, iar ulterior o revinde aceluiași prosumator cu 0,661 lei/kWh și altor consumatori cu prețuri cuprinse între 0,550 și 0,720 lei/kWh. Asociația susține că această situație ridică semne de întrebare privind modul de funcționare al pieței și solicită verificarea respectării legislației în domeniul concurenței.

Reprezentanții APCE consideră că problema nu îi privește doar pe cei peste 340.000 de prosumatori din România, ci întreaga piață de energie, deoarece influențează transparența, concurența și încrederea consumatorilor. Totodată, aceștia afirmă că energia cumpărată la preț redus de la prosumatori nu contribuie la scăderea facturilor pentru cei peste opt milioane de consumatori activi, ci doar la creșterea profiturilor unor furnizori.

În sesizarea depusă la Consiliul Concurenței, APCE arată că a analizat documente comerciale și oferte ale aceluiași furnizor, despre care afirmă că indică o reducere a componentei de achiziție a energiei active și o majorare semnificativă a componentei de furnizare aplicate prosumatorilor. Potrivit asociației, legislația prevede că prețul de achiziție trebuie să fie egal cu cel de furnizare.

Înainte de a sesiza Consiliul Concurenței, APCE a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) explicații privind modul în care sunt stabilite marjele comerciale. Conform răspunsului primit, ANRE a precizat că nu poate interveni asupra nivelului acestora, deoarece sunt rezultatul mecanismelor concurențiale, iar eventualele disfuncționalități țin de competența Consiliului Concurenței.

În comunicat se arată că, în cadrul procedurii prealabile, APCE a solicitat companiei Premier Energy metodologia utilizată pentru fundamentarea componentei de furnizare aplicate prosumatorilor.

Potrivit asociației, compania a confirmat existența unui tratament comercial diferențiat pentru această categorie de clienți, invocând particularitățile prosumatorilor, însă a refuzat să comunice metodologia de calcul și structura costurilor, apreciind că acestea reprezintă informații comerciale confidențiale.

APCE consideră că lipsa acestor explicații justifică intervenția Consiliului Concurenței, instituție care are competența de a verifica fundamentarea economică a marjelor aplicate de furnizori.

Prin sesizarea depusă, APCE solicită declanșarea unei anchete privind modul de formare a marjelor de furnizare aplicate prosumatorilor, verificarea existenței unui posibil abuz de poziție dominantă și a unor condiții comerciale considerate inechitabile, precum și analizarea unor eventuale practici concertate între furnizori.

Totodată, asociația cere verificarea fundamentării economice a marjelor și emiterea unui aviz pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 15/2022, astfel încât să fie eliminate ambiguitățile privind aplicarea principiului legal al „prețului identic”.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, afirmă că asociația nu solicită un tratament preferențial pentru prosumatori, ci aplicarea egală și transparentă a legii. Acesta susține că, dacă diferențele dintre prețul de achiziție și cel de furnizare sunt justificate din punct de vedere economic și legal, acestea trebuie demonstrate, iar în caz contrar piața ar trebui corectată.