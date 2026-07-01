Cum să economisești energie și bani în sezonul cald: sfaturi și soluții utile
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani, economii
Odată cu creșterea temperaturilor din această vară, tot mai multe persoane caută soluții accesibile pentru răcirea locuințelor. Printre acestea, apar tot mai des aparatele de aer condiționat portabile, disponibile la prețuri în jur de 80 de euro.
Totodată, izolarea termică eficientă, deși pentru început necesită investiții considerabile, poate reduce costurile legate de menținere unei temperaturi optine în casă și reducerea costurilor cu energia pentru reducerea temperaturii.
Gestionarea eficientă a cheltuielilor
Realizarea unui buget și urmărirea atentă a cheltuielilor pot reduce stresul financiar. Înțelegerea detaliată a modului în care sunt utilizate resursele financiare este primul pas pentru a găsi soluții de economisire. Capital oferă sfaturi utile și avertismente privind capcanele financiare de evitat.
Monitorizarea prețurilor la carburant
Platforme, apliacții și capital.ro permit utilizatorilor să verifice prețurile carburanților în stațiile din apropiere și să urmărească tendințele de preț pentru următoarele două săptămâni, facilitând astfel alegeri economice mai bune.
Creșterea prețului gazului și soluții practice
De la 1 iulie, prețul gazului va crește, afectând milioane de gospodării. Impactul acestei majorări poate fi redus prin adoptarea unor obiceiuri simple și prin informarea corectă asupra ofertelor disponibile pe piață.
Investiții eficiente pentru confort
Ventilatoarele de tavan sunt considerate unele dintre cele mai bune investiții pentru a spori confortul termic în locuințe, fără a genera costuri mari la factura de electricitate.
Economii la consumul de apă și energie în sezonul cald
Pe fondul creșterii facturilor la apă și a resurselor tot mai limitate, irigarea grădinii necesită soluții eficiente. Gesturile simple pot proteja mediul înconjurător și pot reduce cheltuielile gospodăriei.
De asemenea, modul în care gătim influențează consumul energetic. Acoperirea vaselor și oprirea cu anticipație a cuptorului sunt câteva exemple de practici care pot aduce economii semnificative.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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