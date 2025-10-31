Ce riscuri există în mediul online pentru banii românilor? Revolut, banca digitală globală cu peste 65 de milioane de clienți la nivel mondial și 4,5 milioane în România, a prezentat vineri, 31 octombrie, de „Ziua Mondială a Economiilor”, concluziile unui amplu studiu despre comportamentul financiar al românilor.

Cercetarea, realizată de compania Dynata pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane adulte, a urmărit gradul de încredere al acestora în consultanța financiară online, temerile privind posibile fraude și efectele concrete ale urmării unor sfaturi neprofesionale.

Rezultatele arată că internetul a devenit o sursă importantă de inspirație financiară, dar și o zonă de risc. Aproape 60% dintre participanți au declarat că au luat decizii legate de economii sau investiții bazându-se pe informații găsite online, fără a verifica autenticitatea sau pregătirea celor care le ofereau.

În detaliu, 26% dintre respondenți procedează astfel ocazional, 11% frecvent, iar 21% rar, în timp ce 42% afirmă că nu urmează niciodată recomandări de acest tip.

Potrivit datelor Revolut, femeile sunt semnificativ mai prudente când vine vorba de sfaturile financiare găsite pe internet: 47% dintre ele nu urmează niciodată recomandări online fără verificare, comparativ cu doar 37% dintre bărbați.

De asemenea, diferențele sunt clare și între generații: 36% dintre tinerii între 18 și 34 de ani declară că apelează ocazional la sfaturi online pentru a-și crește economiile, în timp ce 63% dintre persoanele peste 55 de ani spun că nu se inspiră niciodată din astfel de surse.

Această tendință, observă Revolut, este legată de familiaritatea crescută a generațiilor tinere cu mediul digital și de interesul lor mai mare pentru produse financiare inovatoare.

În același timp, segmentul seniorilor preferă în continuare să se bazeze pe consultanți tradiționali sau pe propriile experiențe de economisire.

Studiul arată că prudența românilor în privința sfaturilor online este alimentată mai ales de frica de înșelăciuni. Aproape jumătate dintre respondenți (45%) au spus că nu au încredere în recomandările online din teama de fraudă.

Alți 24% se tem de schemele speculative de tip „pump and dump”, 22% menționează schemele Ponzi, iar 17% semnalează preocupări legate de afirmații exagerate sau false.

Tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani se dovedesc cei mai suspicioși față de pericolul fraudei (54%) și al schemelor piramidale (29%), în timp ce persoanele de peste 65 de ani sunt mai atente la manipulările de piață (33%).

Un alt rezultat îngrijorător al sondajului este că 28% dintre participanți au pierdut bani după ce au urmat sfaturi financiare găsite pe internet. Cei mai mulți (16%) spun că pierderile lor au fost de până la 1.000 de euro, însă pentru alții sumele au fost mai mari.

Doar unul din cinci respondenți a urmat recomandări online fără să sufere pierderi, iar unul din patru declară că evită complet să se bazeze pe astfel de surse.

Bărbații se dovedesc, și în acest caz, mai dispuși la risc. 32% dintre ei recunosc că au pierdut bani în urma unor sfaturi online, deși majoritatea susțin că pierderile au fost mici. Femeile sunt mai precaute și mai puțin dispuse să încerce metode rapide de câștig promovate pe rețele sociale.

Chiar dacă mulți români au avut experiențe negative, nivelul de încredere în capacitatea proprie de a recunoaște sfaturile înșelătoare rămâne surprinzător de ridicat. 69% dintre participanți cred că pot distinge între recomandările credibile și cele false.

Totuși, jumătate dintre aceștia au precizat că sunt doar „oarecum încrezători”, ceea ce arată o prudență crescută față de mediul online.

Bărbații (74%) au o încredere mai mare decât femeile (65%) în abilitatea de a depista capcanele financiare, dar femeile tind să se autoevalueze mai realist – 14% dintre ele spun că nu sunt deloc încrezătoare în propriul discernământ.

În privința generațiilor, tinerii de 18-24 de ani conduc detașat: 81% dintre ei cred că pot identifica sfaturile financiare false, urmați de cei de 25-34 de ani (77%) și de segmentul 35-44 de ani (72%). În schimb, respondenții peste 55 de ani manifestă cea mai mică încredere, aproximativ 15% dintre ei considerând că nu pot distinge clar între informațiile valide și cele înșelătoare.

În contextul acestor rezultate, Revolut a anunțat că își intensifică eforturile de a sprijini educația financiară în rândul utilizatorilor. Compania oferă deja, prin intermediul aplicației, conținuturi educative despre economii, investiții și gestionarea responsabilă a banilor, menite să-i ajute pe clienți să ia decizii informate și sigure.