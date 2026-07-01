Eurobarometru: Tot mai mulți români văd Uniunea Europeană ca un factor de stabilitate. Sprijinul pentru apartenența la UE a crescut

Încrederea românilor în Uniunea Europeană este în creștere, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European. Cercetarea arată că majoritatea cetățenilor consideră că apartenența României la UE este benefică și că blocul comunitar reprezintă un factor de stabilitate într-un context internațional marcat de incertitudini.

Rezultatele Eurobarometrului realizat în primăvara anului 2026 arată că 73% dintre români consideră că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării. Procentul este cu șase puncte procentuale mai mare decât în sondajul realizat în noiembrie 2025. În schimb, 23% dintre respondenți apreciază că România nu a beneficiat de apartenența la blocul comunitar.

La nivelul Uniunii Europene, 74% dintre cetățeni consideră că țara lor a avut de câștigat din statutul de stat membru, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat de când această întrebare este inclusă în sondajele Eurobarometru, începând din 1983.

Sondajul mai arată că 74% dintre români sunt de acord cu afirmația că Uniunea Europeană reprezintă un loc de stabilitate într-o lume cu probleme. Procentul este cu cinci puncte procentuale mai mare decât la ediția precedentă a cercetării și este apropiat de media europeană, de 75%.

Totodată, 54% dintre români consideră că rolul Uniunii Europene în protejarea cetățenilor împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate ar trebui să devină mai important. Procentul este în creștere cu șapte puncte procentuale față de sondajul precedent.

Întrebați care este principalul avantaj al apartenenței la Uniunea Europeană, românii au indicat, în proporție de 37%, oportunitățile de muncă oferite de piața comunitară.

Pe următoarele locuri s-au aflat contribuția UE la protejarea păcii și consolidarea securității, menționată de 28% dintre respondenți, precum și sprijinul pentru creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai, fiecare dintre acestea fiind indicate de câte 25% dintre participanții la sondaj.

La nivel european, principalul beneficiu identificat este contribuția Uniunii Europene la protejarea păcii și consolidarea securității.

Cercetarea relevă că 57% dintre români sunt optimiști în privința viitorului lumii, comparativ cu doar 38% dintre cetățenii Uniunii Europene.

În ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, 60% dintre români se declară optimiști, un nivel apropiat de media europeană de 59%.

De asemenea, 60% dintre români spun că privesc cu optimism viitorul țării, iar 76% sunt optimiști în privința viitorului propriei familii și al situației personale.

Întrebați asupra căror teme ar trebui să se concentreze Parlamentul European, românii au indicat pe primul loc inflația, creșterea prețurilor și costul vieții, opțiune aleasă de 42% dintre respondenți.

Pe locurile următoare s-au clasat economia și crearea de locuri de muncă, cu 41%, apărarea și securitatea Uniunii Europene, cu 31%, precum și agricultura și securitatea alimentară, indicate de 28% dintre participanții la sondaj.

În ceea ce privește consolidarea poziției Uniunii Europene în lume, românii consideră că prioritare sunt apărarea și securitatea, competitivitatea economiei și industriei, precum și independența energetică și securitatea alimentară.

Potrivit Eurobarometrului, 63% dintre români se declară foarte sau destul de mulțumiți de calitatea vieții, în timp ce 37% spun că sunt nemulțumiți.

Media la nivelul Uniunii Europene este de 83% pentru respondenții care afirmă că sunt mulțumiți de calitatea vieții.

Întrebați ce schimbări le-ar îmbunătăți viața, românii au indicat în primul rând situația financiară și capacitatea de a face față cheltuielilor zilnice, urmate de siguranța locului de muncă și condițiile de muncă, precum și de calitatea și accesibilitatea serviciilor medicale.

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European a fost realizat de agenția Verian în perioada 9 aprilie – 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cercetarea a inclus 26.421 de interviuri realizate față în față, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de populația fiecărui stat membru.