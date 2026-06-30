Investitorii români devin tot mai pesimiști. Încrederea în economia României continuă să scadă

Investitorii individuali din România privesc tot mai rezervat perspectivele economiei, potrivit celui mai recent sondaj eToro publicat marți. Cercetarea, realizată în luna mai, arată o deteriorare a încrederii atât în economie, cât și în veniturile personale și siguranța locului de muncă. În același timp, investitorii își modifică strategiile și se orientează către active considerate mai rezistente în actualul context economic.

Investitorii individuali români sunt mai pesimiști decât în urmă cu trei luni în ceea ce privește evoluția economiei naționale, iar nivelul de încredere a continuat să se deterioreze, potrivit celui mai recent sondaj Retail Investor Beat realizat de eToro.

Datele cercetării arată că aproximativ 68% dintre investitorii români spun că nu au încredere în perspectivele economiei, în creștere față de nivelul de 65% înregistrat la finalul primului trimestru din 2026. Totodată, tot mai mulți respondenți apreciază că situația economică internă reprezintă un risc direct pentru investițiile lor.

„Nivelul de încredere în economia românească s-a deteriorat față de trimestrul anterior, 68% dintre investitorii individuali români declarând că nu au încredere în perspectivele acesteia, în creștere de la 65% la sfârșitul primului trimestru al acestui an. De asemenea, sondajul a constatat o creștere a numărului de investitori care consideră că starea economiei românești reprezintă un risc pentru portofoliile lor (+1 punct procentual) față de trimestrul anterior. De fapt, analizând modul în care investitorii percep cel mai mare risc extern pentru portofoliile lor, 24% au menționat inflația, iar procente egale (21%) au menționat starea economiei globale și a economiei românești”, a explicat „analistului eToro, Bogdan Maioreanu”, citat în comunicat.

Autorii studiului apreciază că această deteriorare a sentimentului investitorilor poate fi explicată prin cumulul mai multor factori, printre care criza politică declanșată de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și menținerea celei mai ridicate rate a inflației din Uniunea Europeană. În același timp, încrederea în veniturile personale, nivelul de trai și costul vieții s-a diminuat față de trimestrul precedent.

Potrivit cercetării, doar 63% dintre investitorii individuali români mai au încredere în propriile venituri și în nivelul de trai, comparativ cu 66% în primul trimestru al anului. De asemenea, încrederea în siguranța locului de muncă a coborât la 70%, față de 74% în urmă cu trei luni.

Sondajul relevă că și percepția investitorilor asupra propriilor portofolii s-a deteriorat semnificativ, pe fondul incertitudinilor economice și geopolitice care persistă atât la nivel local, cât și internațional.

„Rezultatele celui mai recent sondaj trimestrial arată, de asemenea, că incertitudinile globale și locale au dus la cel mai scăzut procent din ultimii trei ani (73%) de investitori care au încredere în propriile portofolii de investiții. Este o scădere considerabilă față de nivelul de încredere de 82% înregistrat în urmă cu trei luni”, se precizează în document.

În privința structurii portofoliilor, 71% dintre investitorii români spun că dețin numerar, inclusiv în conturi de economii. Totodată, 48% au acțiuni listate la Bursa de Valori București, 40% investesc în acțiuni internaționale, 40% dețin obligațiuni românești, iar 42% au expunere pe piața criptoactivelor.

Analiza evidențiază și o schimbare importantă în preferințele investitorilor privind activele digitale.

„Este pentru prima dată în ultimii trei ani când observăm că mai puțin de 50% dintre investitorii români dețin criptoactive în portofoliile lor. Unul dintre motive ar putea fi legat de pierderea de valoare a bitcoinului, al cărui preț a scăzut de la un maxim de peste 126.000 de dolari în octombrie anul trecut la sub 60.000 de dolari în prezent”, mai arată analiza.

Chiar dacă nivelul de încredere este în scădere, o parte importantă dintre investitori intenționează să continue plasamentele în perioada următoare, însă într-o manieră mai selectivă.

Potrivit sondajului, 40% dintre investitorii individuali români spun că intenționează să își majoreze investițiile în următoarele trei luni.

„Clasele de active în care investitorii doresc să-și mărească deținerile sunt criptoactivele (16%), urmate de acțiunile străine (15%), valutele (12%) și, la egalitate (11%), acțiunile de la Bursa de Valori din București și numerarul. Sectoarele în care investitorii români intenționează să-și majoreze investițiile sunt tehnologia (20%), urmată de energie (19%), serviciile financiare (13%), imobiliarele (6%) și utilitățile, tot 6%. Observăm un interes ușor crescut pentru tehnologie și energie în comparație cu trimestrul anterior”, se precizează în document.

Raportul concluzionează că investitorii români adoptă în prezent o strategie mai prudentă, influențată de contextul politic intern, de inflația persistentă și de incertitudinile economice globale.

„Deși încrederea atât în economie, cât și în perspectivele financiare personale s-a diminuat, investitorii nu se retrag complet. Dimpotrivă, aceștia par să-și reajusteze strategia prin reducerea expunerii la active mai volatile, precum criptoactivele, și prin creșterea selectivă a alocărilor către sectoare percepute ca fiind mai reziliente sau cu perspective de viitor, precum tehnologia și energia. De asemenea, aceștia își majorează deținerile de numerar și mențin un nivel ridicat de lichiditate. Asta sugerează că pesimismul actual ar putea reflecta o abordare mai prudentă și tactică, investitorii adoptând o poziție defensivă, rămânând în același timp pregătiți să profite de oportunități odată ce condițiile macroeconomice se vor îmbunătăți.”, menționează autorii sondajului.

Cel mai recent raport eToro Retail Investor Beat are la bază răspunsurile a 11.000 de investitori individuali din 13 țări de pe trei continente. Cercetarea a fost realizată de compania Opinium în perioada 14-29 mai 2026.