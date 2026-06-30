Nicușor Dan exclude retrogradarea României la categoria „junk”. Președintele: „Ar fi catastrofală pentru noi”

Președintele Nicușor Dan afirmă că România are șanse să evite retrogradarea la categoria „junk”, în contextul în care urmează o serie de evaluări importante realizate de marile agenții internaționale de rating. Șeful statului susține că este pregătit să se implice personal în dialogul cu evaluatorii, dacă va considera că acest lucru este necesar, și spune că le-a cerut liderilor partidelor să transmită un mesaj de unitate în privința direcției economice a țării.

Declarațiile vin într-o perioadă în care situația finanțelor publice și formarea noului Guvern sunt atent urmărite de investitori și de agențiile de rating, care vor analiza în lunile următoare perspectivele economiei românești.

Întrebat dacă România riscă să fie retrogradată la categoria „junk”, președintele a explicat că urmează mai multe evaluări importante și a dat asigurări că va participa direct la discuții, dacă va aprecia că acest lucru poate ajuta.

”După cum ştiţi, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie e cel de-al treilea şi, în măsura în care este util, o să mă implic personal”, a afirmat preşedintele.

În perioada următoare, principalele agenții internaționale de rating vor analiza evoluția economiei României, nivelul deficitului bugetar, măsurile de consolidare fiscală și stabilitatea politică, elemente care influențează direct calificativul de țară.

Nicușor Dan a declarat că le-a solicitat liderilor partidelor implicate în negocierile pentru formarea noului Executiv să fie disponibili pentru discuțiile cu reprezentanții agențiilor de rating și să ofere garanții privind angajamentul României pentru stabilitate economică.

”I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziţia evaluatorilor, pentru a le spune ceea ce am spus şi eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă şi care au impact asupra financiarului şi asupra economiei româneşti, lumea este aliniată şi eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi”, a mai spus şeful statului.

Președintele consideră că este important ca evaluatorii internaționali să primească semnale clare că există consens politic în privința principalelor măsuri economice și fiscale.

Șeful statului a fost întrebat și dacă, în eventualitatea înrăutățirii situației economice, viitorul Guvern ar putea ajunge la un acord cu Fondul Monetar Internațional.

Nicușor Dan nu a răspuns direct la această ipoteză, însă a subliniat că o eventuală evaluare negativă din partea agențiilor de rating ar avea consecințe serioase.

”Dacă vreunul din raportele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum”, a declarat preşedintele.

Primele evaluări ale agențiilor de rating sunt programate în luna iulie, urmate de alte analize la începutul lunii august și în octombrie. Aceste rapoarte vor ține cont de evoluția deficitului bugetar, de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate și de stabilitatea politică.

Rezultatele acestor evaluări sunt urmărite atent atât de investitori, cât și de instituțiile financiare internaționale, deoarece influențează costurile la care România se poate împrumuta de pe piețele externe.

Categoria „junk”, cunoscută și drept „nerecomandată investițiilor” (non-investment grade), reprezintă un calificativ acordat statelor considerate mai riscante din punctul de vedere al capacității de a-și plăti datoriile. Dacă România ar pierde statutul de țară recomandată investițiilor, consecințele economice ar putea fi semnificative.

În primul rând, statul s-ar împrumuta mai scump de pe piețele financiare internaționale, deoarece investitorii ar solicita dobânzi mai mari pentru a compensa riscul perceput. Acest lucru ar însemna costuri suplimentare pentru bugetul de stat și presiuni mai mari asupra finanțelor publice.

De asemenea, o parte dintre marile fonduri internaționale de investiții au reguli interne care nu le permit să dețină obligațiuni emise de state încadrate în categoria „junk”. În consecință, acestea ar putea vinde titlurile românești pe care le dețin, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra pieței financiare.

O astfel de retrogradare ar putea afecta și companiile românești, care s-ar împrumuta la costuri mai ridicate, iar băncile ar putea resimți, la rândul lor, creșterea costurilor de finanțare. În timp, efectele s-ar putea transmite în economie prin credite mai scumpe pentru firme și populație, investiții mai reduse și o încetinire a ritmului de creștere economică.

Totodată, o deteriorare a ratingului de țară ar putea influența cursul de schimb și încrederea investitorilor străini, într-un moment în care România are nevoie de finanțare pentru reducerea deficitului bugetar și pentru continuarea investițiilor publice. Din acest motiv, menținerea calificativului în categoria recomandată investițiilor este considerată una dintre cele mai importante mize economice ale acestui an.