Kaufland își consolidează poziția în economia României. Peste 4,2 miliarde de euro cifră de afaceri și 131.000 de locuri de muncă susținute

Kaufland România și-a menținut poziția în topul celor mai mari companii din țară după cifra de afaceri și rămâne cel mai mare angajator privat, potrivit studiului de impact socio-economic pentru anul financiar 2025, realizat cu sprijinul KPMG. Compania anunță investiții consistente, colaborări extinse cu furnizori locali și o contribuție importantă la economia națională.

În anul financiar 2025, desfășurat în perioada martie 2025 – februarie 2026, Kaufland România a înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro. Evoluția a fost susținută de extinderea rețelei, investițiile în digitalizare și politica de menținere a prețurilor accesibile.

Potrivit studiului de impact socio-economic, contribuția companiei la economia României s-a ridicat la 2,89 miliarde de euro, exprimată prin valoarea adăugată brută (VAB), ceea ce reprezintă aproximativ 0,8% din produsul intern brut al țării.

Analiza mai arată că pentru fiecare euro de valoare adăugată brută generată direct de Kaufland au fost create suplimentar încă 3,27 euro în economie, prin efectele indirecte și induse.

Compania colaborează în prezent cu peste 2.500 de furnizori locali. În 2025, aproximativ 80% din totalul cheltuielilor destinate furnizorilor au mers către companii din România, valoarea acestora depășind 3,05 miliarde de euro.

Astfel, potrivit studiului, din fiecare euro cheltuit de clienți la casele de marcat Kaufland, aproximativ 65 de cenți ajung direct în economia locală prin intermediul furnizorilor români.

Kaufland este în prezent cel mai mare angajator privat din România, având peste 18.200 de salariați în cele peste 195 de magazine, două centre logistice și două sedii administrative.

Conform studiului, activitatea companiei contribuie direct, indirect și indus la susținerea a peste 131.000 de locuri de muncă cu normă întreagă, echivalentul a aproximativ 2,41% din totalul forței de muncă din România.

Datele arată că fiecare angajat Kaufland susține, în medie, alte 7,5 locuri de muncă în economia românească.

Compania și-a anunțat totodată obiectivul de a ajunge la 250 de hipermarketuri în România și Republica Moldova până în anul 2030.

În anul financiar analizat, Kaufland a investit 135 de milioane de euro în achiziția și modernizarea activelor fixe din România.

În același timp, compania a contribuit cu 374 de milioane de euro la bugetul de stat prin plata taxelor și impozitelor.

Directorul general al Kaufland România și Republica Moldova, Marco Hößl, a transmis că impactul companiei nu se rezumă la rezultatele economice, ci include și relațiile construite cu angajații, furnizorii, partenerii locali și clienții.

„Pentru noi, impactul nu se măsoară doar în rezultate economice, ci și în încrederea construită zi de zi: cu angajații, cu partenerii locali, cu furnizorii și cu milioanele de români care ne trec pragul. Acest nou studiu arată încă o dată că investițiile făcute cu responsabilitate pot genera valoare reală pentru economie și pentru comunități. Kaufland va continua să crească în România cu aceeași grijă pentru oameni, pentru resurse și pentru viitor, rămânând un partener implicat în dezvoltarea durabilă a țării”, a declarat Marco Hößl.

Pe lângă investițiile economice, Kaufland a alocat în anul financiar 2025 aproximativ 9,6 milioane de euro pentru proiecte de responsabilitate socială.

Printre acestea se numără programul Start ONG, prin care sunt acordate granturi organizațiilor neguvernamentale, precum și proiecte dedicate educației, protecției mediului, culturii, sportului, domeniului social și promovării unui stil de viață sănătos.

Potrivit companiei, valoarea contribuțiilor fiscale achitate într-un singur an ar putea acoperi finanțarea a peste 11 milioane de consultații medicale, construcția unor spitale cu aproximativ 2.350 de paturi, plata indemnizațiilor anuale pentru sute de mii de persoane cu dizabilități sau susținerea educației pentru peste 180.000 de elevi.