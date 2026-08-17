Bursele europene au închis pe roșu. Petrolul s-a scumpit din nou, iar investitorii așteaptă datele economice din SUA și Marea Britanie

Principalele burse europene au încheiat ședința de luni în scădere, pe fondul noii creșteri a prețului petrolului și al lipsei unor catalizatori pozitivi pentru piață. Investitorii urmăresc acum datele despre piața muncii și inflație din Marea Britanie, dar și rezultatele marilor retaileri americani.

Indicele FTSE 100 de la Londra a pierdut 0,3% luni și a închis la 10.720,30 puncte. FTSE 250 a coborât mai puternic, cu 0,7%, până la 24.704,40 puncte, în timp ce AIM All-Share a terminat ședința aproape neschimbat, la 800,75 puncte.

Și principalele burse din Europa continentală au înregistrat scăderi. CAC 40 de la Paris a pierdut 0,7%, iar DAX 40 de la Frankfurt a coborât cu 0,4%.

Pe Wall Street, evoluțiile au fost mixte. Dow Jones Industrial Average era în scădere cu 0,3%, S&P 500 pierdea 0,1%, iar Nasdaq Composite avansa cu 0,2%.

Atenția investitorilor americani se îndreaptă în această săptămână către rezultatele Walmart și Home Depot, în condițiile în care sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul al doilea se apropie de final.

Jemma Slingo, specialist în investiții la Fidelity International, a arătat că investitorii urmăresc în special efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra consumatorilor și asupra prețurilor.

Prețul petrolului a crescut din nou luni. Brent cu livrare în octombrie se tranzacționa la 89,07 dolari pe baril, față de 87,94 dolari vineri.

David Morrison, analist senior la Trade Nation, a pus evoluția pe seama incertitudinilor privind relațiile dintre Statele Unite și Iran, precum și a închiderii în continuare a Strâmtorii Hormuz.

Scumpirea petrolului rămâne un factor important pentru piețele financiare, în condițiile în care investitorii încearcă să evalueze efectele asupra inflației, consumului și politicii monetare.

În Statele Unite, vânzările cu amănuntul au scăzut neașteptat în iulie, iar piețele urmăresc dacă gospodăriile vor continua să cheltuiască sau vor deveni mai prudente pe fondul prețurilor ridicate.

La Londra, atenția se mută asupra datelor privind piața muncii și câștigurile salariale, care urmează să fie publicate marți. Datele privind inflația sunt programate pentru miercuri.

Piața muncii britanică a dat în ultimele luni unele semne de stabilizare. Rata șomajului a coborât la 4,9% în cele trei luni până în iunie, de la 5% în perioada precedentă, după ce ajunsese la un maxim de 5,2% la finalul lui 2025.

Un indicator realizat de Recruitment and Employment Confederation și KPMG privind plasările permanente de personal a urcat la 50 de puncte în iulie, de la 49,1, punând capăt unei perioade de 45 de luni de scădere.

Analiștii RBC Capital Markets se așteaptă la o nouă îmbunătățire, cu o rată a șomajului de 4,7%.

Lira sterlină s-a apreciat ușor luni, până la 1,3557 dolari, iar față de euro a urcat la 1,1702 euro.

Prețul aurului a crescut la 4.423,12 dolari pe uncie, de la 4.388,17 dolari vineri.

Evoluția a susținut acțiunile companiilor miniere listate la Londra. Endeavour Mining a urcat cu 2%, Fresnillo cu 1,7%, iar Hochschild Mining cu 3,2%.

Printre cele mai bune evoluții din FTSE 100 s-au mai numărat Anglo American, GSK și Polar Capital Technology Trust.

Randamentele obligațiunilor americane au crescut ușor. Titlurile de Trezorerie pe 10 ani au ajuns la un randament de 4,71%, de la 4,69% vineri, iar cele pe 30 de ani la 5,29%, de la 5,27%.

JD Sports a scăzut cu 3,2% înaintea actualizării comerciale programate pentru joi.

Tesco și Sainsbury au pierdut 3% și, respectiv, 3,2%, înaintea publicării datelor privind cotele de piață din retailul alimentar britanic.

Și constructorii de locuințe au avut o zi slabă. Persimmon și Taylor Wimpey au coborât cu 1,7%, iar Barratt Redrow cu 1%.

Presiunea a venit după datele Rightmove, care au arătat că prețul mediu cerut pentru locuințele nou scoase la vânzare în Marea Britanie a scăzut cu 2% în august, până la 364.999 de lire sterline.

Declinul este mai mare decât media ultimilor zece ani pentru luna august, de 1,3%.

La nivel anual, prețurile au coborât cu 1%, cea mai mare scădere din decembrie 2023.

În FTSE 250, Telecom Plus a fost una dintre excepțiile pozitive și a câștigat 6%.

Compania și-a reconfirmat estimările pentru întregul an și a anunțat că ritmul de creștere a numărului de clienți este ușor peste țintă.

În cele patru luni până în iulie, creșterea anualizată a clienților multiserviciu a fost ușor peste obiectivul de 10% pentru întregul an și de peste două ori și jumătate mai mare decât ritmul de 3,9% înregistrat în exercițiul financiar anterior.

Marți, investitorii vor urmări datele despre locurile de muncă și salariile din Marea Britanie, cotele de piață din retailul alimentar britanic și producția industrială din Statele Unite.