Vacanțele cu avionul, tot mai greu de planificat. Ce influențează prețul biletului tot mai mare

Prețurile biletelor de avion ar putea rămâne ridicate chiar și după o eventuală calmare a crizei internaționale a combustibililor. Companiile aeriene au suportat în ultimele luni creșteri importante ale cheltuielilor cu kerosenul, iar o parte dintre aceste costuri au ajuns deja să fie plătite de pasageri.

Scumpirea combustibilului pentru avioane a avut loc într-un interval scurt, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. În cinci săptămâni, prețul kerosenului a urcat de la 99 de dolari la peste 200 de dolari pe baril, în timp ce tarifele biletelor nu au putut absorbi imediat întreaga creștere.

Unul dintre motive este faptul că biletele sunt puse frecvent în vânzare cu luni înaintea datei călătoriei. Astfel, operatorii aerieni au continuat să opereze zboruri ale căror tarife fuseseră stabilite înainte ca prețurile combustibilului să crească puternic.

Pentru a limita pierderile, companiile au recurs la majorarea unor taxe și servicii suplimentare, inclusiv cele pentru bagaje. Unele rute mai puțin profitabile au fost, de asemenea, anulate, pe măsură ce costurile de operare au crescut.

O analiză Associated Press arată că majorările aplicate până acum nu au acoperit integral efectul produs de dublarea prețurilor combustibililor. Chiar dacă biletele s-au scumpit în ultimele șase luni, iar anumite taxe au crescut, operatorii aerieni au rămas cu pierderi de recuperat.

Această situație poate menține presiunea asupra tarifelor și în perioada următoare. Companiile trebuie să țină cont de costurile acumulate în perioada în care prețul kerosenului a crescut rapid, iar ajustarea tarifelor către pasageri nu s-a produs în același ritm.

Un astfel de decalaj a fost observat și în timpul verii. Prețurile combustibililor au coborât pe fondul unei perioade de acalmie în Orientul Mijlociu, însă biletele de avion nu s-au ieftinit în aceeași măsură.

În acest context, evoluția viitoare a prețurilor este legată și de incertitudinea de pe piața combustibililor. Reluarea loviturilor după șase luni de la începutul războiului a dus din nou la creșterea costurilor pentru achiziția de kerosen.

De exemplu în Statele Unite prețurile biletelor de avion au fost în august, în medie, cu 23% mai mari decât în vara anului precedent. Evoluția vine într-o perioadă în care operatorii continuă să resimtă efectele majorării costurilor cu combustibilul.

Pentru pasageri, prețul final al unei călătorii nu depinde însă numai de costul kerosenului. Companiile aeriene și aeroporturile au înregistrat creșteri și la alte categorii de cheltuieli, ceea ce pune presiune suplimentară asupra tarifelor.

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a vorbit despre efectele pe care actuala situație le-ar putea avea asupra românilor care folosesc transportul aerian pentru vacanțe sau pentru deplasările între România și țările în care lucrează.

„Pentru majoritatea românilor, ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire în viitor, în condițiile în care prețurile biletelor riscă să se dubleze în orizontul următorilor doi ani, dacă această criză a petrolului continuă”, a declarat Adrian Negrescu la Digi24.

Consultantul fiscal a indicat și nivelul actual al costului combustibilului utilizat de avioane. „Am ajuns deja la 1.460 de dolari tona de kerosen, dublu față de acum doi ani de zile”, a precizat acesta.

Potrivit lui Negrescu, presiunea asupra prețurilor nu provine exclusiv din combustibil. În paralel cu scumpirea kerosenului au crescut și cheltuielile suplimentare suportate de companii și aeroporturi, de la operațiunile logistice până la activitățile legate de bagaje și personal.

„În aceste condiții și prețurile au crescut și, mai mult decât atât, au crescut costurile suplimentare. Costurile logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu”, a explicat Adrian Negrescu.

Majorarea acestor costuri se adaugă cheltuielilor cu combustibilul și poate influența prețul final achitat de pasageri. În același timp, companiile aeriene trebuie să gestioneze diferența dintre tarifele stabilite anterior și cheltuielile apărute ulterior.

Adrian Negrescu a indicat o categorie de pasageri pentru care creșterea prețurilor biletelor poate avea efecte directe: românii care lucrează în străinătate și călătoresc periodic cu avionul pentru a reveni în țară.

Italia și Spania se numără printre țările menționate de consultantul fiscal atunci când vorbește despre românii care folosesc frecvent cursele aeriene pentru deplasările spre casă.

În opinia sa, companiile low-cost pot fi afectate în mod deosebit de majorarea costurilor cu kerosenul, iar acest lucru se poate reflecta asupra pasagerilor care depind de aceste servicii pentru călătoriile dintre România și statele europene.

„Cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, românii care lucrează în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales cu companiile low-cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al kerosenului”, a afirmat el.