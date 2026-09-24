O schimbare care poate lovi bugetul pasagerilor: Ryanair estimează scumpiri la biletele de avion

CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, estimează că prețurile biletelor de avion ar putea crește anul viitor, pe măsură ce operatorii aerieni vor transfera către pasageri o parte din costurile mai mari ale combustibilului.

Șeful companiei irlandeze a declarat miercuri că Ryanair nu intenționează să introducă o suprataxă pentru combustibil, dar se așteaptă ca alți operatori să recurgă la această măsură.

Prețurile combustibilului pentru avioane au înregistrat creșteri importante, iar compania și-a ajustat în scădere estimarea privind numărul de pasageri pe care îi va transporta în anul fiscal 2027. Ryanair anticipează acum 214 milioane de pasageri, față de estimarea anterioară de 216 milioane, pe fondul limitelor de capacitate planificate.

Michael O’Leary susține că Ryanair are o poziție suficient de solidă pentru a face față presiunilor generate de nivelul ridicat al prețurilor combustibilului pentru aviație. Potrivit acestuia, mecanismele de protecție împotriva variațiilor de preț au permis companiilor aeriene să absoarbă o parte din șocul actual.

O’Leary consideră însă că situația se va schimba anul viitor, când efectul prețurilor ridicate ale petrolului va fi resimțit mai puternic de operatorii aerieni. În opinia sa, companiile nu vor mai putea suporta integral aceste costuri, iar o parte dintre ele va ajunge să fie suportată de pasageri prin prețuri mai mari.

„Majoritatea companiilor aeriene aveau o bună acoperire împotriva riscurilor până în vara lui 2026 și, prin urmare, absorbim genul de șoc reprezentat de prețurile mult mai ridicate ale petrolului din această vară. Niciunul dintre noi nu va putea absorbi anul viitor aceste prețuri mult mai ridicate ale petrolului, iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil, ceea ce va duce la tarife aeriene mai mari”, a adăugat șeful Ryanair.

Operatorul irlandez intenționează să păstreze politica actuală și să nu introducă o suprataxă distinctă pentru combustibil. O’Leary estimează însă că marile companii aeriene tradiționale vor opta pentru această soluție în sezonul de vară din 2027.

„Ryanair nu va aplica o suprataxă pentru combustibil, dar cu siguranță companiile tradiționale o vor face vara viitoare”, a mai susținut el.

Șeful Ryanair anticipează și apariția unor noi proceduri de faliment în sectorul transportului aerian. El a precizat că operatorul irlandez discută deja cu aeroporturi care se pregătesc pentru posibilitatea ca numărul zborurilor să fie redus, pe fondul unor eventuale probleme financiare ale altor companii aeriene.

AirBaltic a devenit cea mai recentă companie aeriană care a anunțat o procedură de faliment. Evoluția vine pe fondul presiunilor cu care se confruntă operatorii din industrie, inclusiv din cauza costurilor mai mari cu combustibilul.

O’Leary susține că o creștere suplimentară a prețurilor combustibilului ar putea accelera ieșirea de pe piață a unor companii care înregistrează deja pierderi. El estimează că tarifele practicate de alți operatori aerieni ar putea crește cu 10%-20% în vara anului viitor.

„Sper foarte mult ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru va accelera ritmul în care alte companii aeriene vor intra în faliment”, a explicat șeful Ryanair, adăugând că este posibil ca tarifele altor operatori să crească cu 10%-20%.

Potrivit lui O’Leary, companiile aeriene care operează în prezent pe pierdere ar putea ajunge să nu mai poată continua activitatea, ceea ce ar contribui la consolidarea pieței europene. El a indicat patru mari grupuri pe care le vede în centrul acestei consolidări.

„Companiile aeriene care înregistrează în prezent pierderi vor intra în faliment. Acest lucru va accelera consolidarea pieței europene în jurul a patru mari companii aeriene: BA (British Airways), Lufthansa, Air France și Ryanair”, a declarat Michael O’Leary.

Declarațiile privind evoluția tarifelor și situația concurenților vin după un episod controversat în care CEO-ul Ryanair a criticat public prețurile practicate de alte companii aeriene. O’Leary a comparat atunci operatorii concurenți cu „violatorii”, referindu-se la tarifele acestora. Ulterior, șeful Ryanair a revenit asupra afirmațiilor și și-a cerut scuze.