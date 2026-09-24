Toamna își arată o nouă față. Anunțul ANM despre vremea din perioada următoare. La ce să ne așteptăm
Sursa: Capital.ro/Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI)
Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat noi informații despre evoluția vremii pentru perioada următoare. Potrivit datelor meteorologilor, temperaturile vor crește ușor în weekend, iar precipitațiile prognozate vor fi, în general, slabe.
Ce ne rezervă finalul lui septembrie. Meteorologii au actualizat prognoza
Pentru următoarele zile sunt așteptate temperaturi mai ridicate, în special în regiunile sudice și vestice ale țării. Maximele ar putea ajunge la 24-25 de grade Celsius, valori care se apropie de regimul termic normal pentru această perioadă.
Precipitații mai însemnate sunt prognozate pentru vineri în partea de sud a țării. Ulterior, marțea viitoare, acestea ar urma să reapară mai ales în regiunile nordice și centrale.
„Temperaturile vor mai crește puțin în weekend, iar precipitațiile pe care le așteptăm vor fi slabe, astfel încât să nu creeze probleme. Aceste precipitații vor fi mai însemnate vineri în partea de sud a țării, apoi, marțea viitoare, vor reapărea mai degrabă în partea de nord și de centru a teritoriului. Nu vor fi însă repartiții de precipitații care să creeze probleme, iar maximele pentru următoarea perioadă, și aș spune pentru acest weekend, dar și pentru mare parte a săptămânii temperaturile vor fi mai mari, între 24 și 25 de grade, în regiunile sudice, poate chiar și în cele vestice, ceea ce ne-ar aduce la un regim termic apropiat de normalul perioadei în care ne aflăm”, a mai spus Florinela Georgescu.
Prognoza pentru sfârșitul lunii septembrie și luna octombrie
Datele prezentate de meteorologi indică o evoluție apropiată de normalul perioadei pentru sfârșitul lunii septembrie și pentru o mare parte din luna octombrie. Temperaturile sunt estimate să se mențină în jurul valorilor specifice acestei perioade sau chiar să fie ușor mai ridicate.
În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică posibilitatea unor cantități reduse în următoarele săptămâni. Prognoza rămâne însă dependentă de confirmarea estimărilor pe măsură ce perioada analizată se apropie.
„Dacă estimările pentru următoarele săptămâni se confirmă, există o probabilitate mare să avem sfârșitul lunii septembrie și mare parte a lunii octombrie cu precipitații destul de puține și cu temperaturi apropiate de normal sau chiar peste normalul perioadei respective”, a mai arătat Florinela Georgescu.
Atenționare nowcasting Cod galben în județul Harghita. Ceața reduce vizibilitatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 24 septembrie 2026, o atenționare nowcasting de cod galben. Avertizarea a fost emisă la ora 8:44, fiind primul mesaj de acest tip transmis pentru intervalul respectiv. Fenomenul vizat este ceața, care poate determina reducerea semnificativă a vizibilității.
Atenționarea este valabilă în zona depresionară a județului Harghita, inclusiv în mai multe localități din județ. Printre localitățile vizate se numără Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu. Meteorologii avertizează că ceața poate reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat aceasta poate coborî chiar sub 50 de metri.
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