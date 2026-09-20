Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad cu 12 grade și apare ninsoarea. Zonele vizate

România intră într-un episod de răcire accentuată, însoțit de vânt puternic și ploi. Temperaturile vor coborî într-un interval scurt chiar și cu 8-12 grade, iar în timpul nopților minimele vor ajunge până la 2 grade Celsius. La altitudini mari sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare.

Informarea meteorologică este valabilă în perioada 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00. Separat, pentru mai multe regiuni a fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului.

Schimbarea vremii va fi resimțită mai întâi în jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor coborî puternic luni. Marți și miercuri, răcirea va cuprinde și regiunile sudice.

Valorile termice vor scădea, în medie, cu 8-12 grade, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă a anului.

În general, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade Celsius.

Nopțile vor deveni, la rândul lor, mult mai reci. În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi sunt prognozate minime cuprinse între 2 și 11 grade Celsius. Cele mai mici temperaturi sunt așteptate în depresiuni.

Răcirea va aduce și primele episoade cu precipitații specifice sezonului rece în zona montană înaltă.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

În restul țării sunt așteptate perioade cu averse. Luni, ploile vor apărea în nord, centru, est și sud-est, după care vor cuprinde și celelalte regiuni. Pe alocuri, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor ajunge în general la 10-15 litri/mp, iar izolat se pot acumula între 20 și 30 de litri/mp.

Pentru luni, 21 septembrie, între orele 12:00 și 21:00, este valabilă și o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului.

Sunt vizate Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea vestică a Carpaților Meridionali.

În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. La altitudini mai mari de 1.700 de metri, vântul va fi și mai puternic, cu viteze de 80-90 km/h.

În afara zonelor aflate sub Cod galben, vântul va avea intensificări luni în cea mai mare parte a țării, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și în zonele montane. În general, vitezele vor ajunge la 45-55 km/h, iar pe creste la 70-80 km/h.

Avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Schimbarea vremii va fi puternic resimțită și în Capitală. Luni, 21 septembrie, vremea se va menține caldă, iar temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade Celsius. Minima va coborî însă spre 11 grade. În timpul nopții sunt așteptate averse slabe, iar după-amiaza și seara vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 40-45 km/h.

Marți, 22 septembrie, temperaturile vor scădea accentuat. Maxima nu va mai depăși 18-20 de grade, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 10 grade față de valorile de luni. Minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. Cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara sunt prognozate averse, cu 5-10 l/mp. Vântul va atinge la rafală 30-40 km/h în timpul zilei.

Miercuri, 23 septembrie, vremea va rămâne rece, în special dimineața și noaptea. Temperatura maximă va ajunge la 20-21 de grade, în timp ce minima va coborî până la 6-9 grade. În timpul zilei vor exista și condiții pentru averse slabe.

Pentru București este în vigoare, în intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00, informarea meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi.