Cum îți îngrijești pielea toamna? Ce trebuie să schimbi în rutina zilnică pentru a preveni uscarea?

Toamna nu aduce doar haine mai groase, ci și primele semne că pielea are nevoie de o altă rutină. Temperaturile scăzute, vântul și aerul uscat din încăperi încălzite pot accentua rapid senzația de piele uscată. Câteva schimbări simple în îngrijirea zilnică pot ajuta la protejarea pielii.

Toamna aduce temperaturi mai scăzute, vânt și aer uscat în spațiile încălzite, iar pielea poate deveni mai uscată și mai sensibilă.

Trecerea la sezonul rece presupune și schimbarea rutinei de îngrijire. Formulele ușoare folosite vara pot fi înlocuite cu produse mai bogate în lipide, care ajută la refacerea barierei cutanate.

Primul pas este schimbarea produsului folosit pentru curățarea feței. Gelurile spumante sau purificatoare care degresează puternic pot fi înlocuite cu un lapte demachiant, un balsam de curățare sau un gel-cremă spălant hidratant, pe bază de glicerină sau ceramide.

Și temperatura apei contează. Fața trebuie spălată cu apă călduță, nu fierbinte. Apa fierbinte dizolvă uleiurile naturale care au rol protector pentru piele și poate accentua senzația de uscăciune.

Odată cu venirea sezonului rece, loțiunile fluide și gel-cremele folosite vara pot fi înlocuite cu produse mai bogate în emolienți și ocluzivi. Acestea contribuie la menținerea hidratării și la refacerea barierei cutanate.

Printre ingredientele care pot fi căutate în produsele de îngrijire se numără ceramidele, care refac bariera cutanată, squalanul, acidul hialuronic, niacinamida, untul de shea și acizii grași.

Modul în care sunt aplicate produsele poate fi la fel de important. Serurile care conțin umectanți, precum acidul hialuronic sau glicerina, trebuie aplicate imediat după spălare, cât timp pielea este încă ușor umedă.

După aplicarea serului, este recomandată folosirea imediată a cremei hidratante. Ea ajută la „sigilarea” serului și la reducerea evaporării apei din țesuturi.

În sezonul rece este importantă și reducerea frecvenței exfolierii. Dacă sunt folosiți acizi exfolianți AHA/BHA sau retinol, frecvența poate fi redusă la o dată pe săptămână. O altă variantă este folosirea unor acizi mai blânzi, precum acidul lactic sau PHA, adică polihidroxiacizii, care ajută și la reținerea apei în piele.

Scruburile mecanice abrazive, care conțin particule sau sâmburi, ar trebui evitate. Acestea pot crea microleziuni și pot accelera deshidratarea pielii.

Protecția solară nu trebuie eliminată din rutina de îngrijire odată cu sfârșitul verii. Razele UVA pătrund prin nori și sticlă pe tot parcursul anului și afectează colagenul și bariera de protecție a pielii.

Astfel, dimineața poate fi folosită o cremă hidratantă cu SPF 30 sau mai mare, pentru menținerea protecției pielii și în sezonul rece.

Nu doar vremea de afară influențează aspectul pielii. Caloriferele scad umiditatea din încăperi sub nivelul optim de 40-60%, ceea ce poate contribui la uscarea accentuată a pielii.

Un umidificator de aer folosit în dormitor poate preveni uscarea accentuată pe timpul nopții.