Cum trebuie îngrijit părul gras toamna? Greșelile care pot accelera îngrășarea scalpului?

Toamna nu aduce doar temperaturi mai scăzute, ci și noi provocări pentru părul cu tendință de îngrășare. Căciula, aerul uscat din locuințe și schimbările de temperatură pot face scalpul să producă mai mult sebum. Ce greșeli trebuie evitate și ce schimbări simple în rutina zilnică pot păstra părul proaspăt mai mult timp?

Toamna, părul cu tendință de îngrășare poate deveni mai dificil de gestionat. Schimbările de temperatură și umiditate, aerul uscat din spațiile încălzite, dar și purtarea căciulilor și eșarfelor pot influența producția de sebum.

O rutină adaptată sezonului poate ajuta la menținerea scalpului curat și a părului cu aspect proaspăt mai mult timp.

Pentru scalpul gras este recomandată folosirea unui șampon blând, cu efect de reglare a sebumului, la spălările obișnuite. Șamponarea poate fi făcută de două ori: prima aplicare îndepărtează excesul de sebum și impuritățile acumulate, iar cea de-a doua permite o curățare mai eficientă a scalpului.

O dată pe săptămână sau la aproximativ 10 zile poate fi introdus în rutină un șampon clarifiant, destinat îndepărtării depunerilor de produse de styling și a excesului de sebum acumulat.

Temperatura apei este, de asemenea, importantă. Apa foarte fierbinte poate irita și usca scalpul, iar o temperatură prea ridicată poate favoriza dezechilibrele de la nivelul pielii. De aceea, este indicată spălarea părului cu apă călduță.

Șamponul trebuie aplicat în principal pe scalp, iar masajul se face cu pulpele degetelor, nu cu unghiile. Lungimile nu trebuie frecate agresiv, deoarece spuma care se scurge în timpul clătirii este, de regulă, suficientă pentru a le curăța fără să le usuce inutil.

Hidratarea rămâne necesară chiar și în cazul unui păr gras, însă produsele trebuie aplicate strategic. Balsamul sau masca ar trebui distribuite pe lungimi și vârfuri, de la nivelul urechilor în jos, evitând contactul cu scalpul.

Pentru sezonul rece sunt mai potrivite formulele cu texturi lejere, care oferă hidratare fără să încarce firul de păr. Ingrediente precum acidul hialuronic, aloe vera sau glicerina pot fi opțiuni potrivite, în timp ce unturile foarte dense și uleiurile grele aplicate la rădăcină pot contribui la aspectul încărcat al părului.

Diferența dintre temperaturile scăzute de afară și aerul cald și uscat din încăperi poate afecta echilibrul scalpului. Un scalp deshidratat poate reacționa printr-o producție mai mare de sebum, ceea ce face ca rădăcinile să capete mai repede un aspect uleios.

Uscătorul de păr ar trebui folosit la o temperatură moderată, cu aer călduț sau rece. Este recomandată păstrarea aparatului la aproximativ 15-20 de centimetri distanță de rădăcini, pentru a evita expunerea excesivă la căldură.

Accesoriile purtate frecvent toamna și iarna, în special căciulile, pălăriile și eșarfele, intră în contact direct cu părul și scalpul. Acestea pot acumula sebum, transpirație și impurități, motiv pentru care trebuie spălate în mod regulat.

La fel de importantă este igiena instrumentelor de coafat. Periile și pieptenii pot păstra sebum și reziduuri de produse, care ajung ulterior din nou pe părul proaspăt spălat. Curățarea lor aproximativ o dată pe săptămână, cu apă caldă și puțin șampon, poate contribui la menținerea unei rutine de îngrijire mai igienice.

Un alt obicei care poate influența aspectul părului este atingerea frecventă a acestuia. Trecerea repetată a degetelor prin păr transferă uleiuri, transpirație și impurități de pe mâini către fire, ceea ce poate face ca rădăcinile să pară mai grase într-un timp mai scurt.