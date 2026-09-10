Două ajutoare pentru aceeași familie. Cine poate primi banii

Sunt prevăzute două tipuri de ajutor pentru copiii din familii cu venituri mici. Primul este cardul educațional, pe care se acordă 500 de lei, iar al doilea constă în rechizite școlare gratuite, cu o valoare de până la 65 de lei pentru elevii din ciclul primar și 75 de lei pentru cei din gimnaziu. Cele două forme de sprijin se acordă după criterii diferite, astfel că fiecare caz este verificat separat.

În anumite situații, același copil poate beneficia atât de cardul educațional, cât și de rechizitele gratuite. Pentru acest lucru, trebuie îndeplinite separat condițiile stabilite pentru fiecare formă de sprijin.

Cardul educațional este un tichet social emis pe suport electronic, cu o valoare de 500 de lei. Sprijinul se acordă o singură dată pentru fiecare an școlar în care copilul este eligibil.

Programul este reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2023 și este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. De acest sprijin pot beneficia copiii înscriși în învățământul preșcolar de stat, elevii din învățământul primar de stat și elevii din învățământul gimnazial de stat.

Elevii de liceu nu se află printre categoriile de beneficiari ai cardului educațional de 500 de lei. Programul nu se aplică automat nici elevilor înscriși în unități de învățământ particular.

Valoarea sprijinului este de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil, în fiecare an școlar. Suma este încărcată pe cardul educațional și poate fi folosită numai pentru scopurile prevăzute de program.

De exemplu, dacă o familie are un copil înscris în clasa pregătitoare și un alt copil în clasa a III-a, iar ambii îndeplinesc condițiile legale, familia poate primi în total 1.000 de lei pentru anul școlar respectiv.

Cardul educațional nu este un card bancar obișnuit. Banii pot fi folosiți pentru cumpărarea produselor necesare frecventării școlii sau grădiniței.

Printre produsele care pot fi cumpărate se numără rechizitele școlare, ghiozdanele și articolele de papetărie. Sunt eligibile și îmbrăcămintea și încălțămintea necesare pentru frecventarea unității de învățământ, precum și articolele vestimentare și încălțămintea pentru activități sportive.

Banii de pe card nu pot fi retrași în numerar. De asemenea, suma nu poate fi utilizată pentru cumpărături care nu au legătură cu scopul programului. Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial se aplică criteriile de venit prevăzute de legislația programului. Evaluarea ține cont de veniturile întregii familii și de numărul membrilor acesteia, nu doar de venitul unuia dintre părinți.

În cazul copiilor înscriși în învățământul preșcolar se aplică regulile specifice programului social destinat preșcolarilor. Pentru cererile depuse în septembrie 2026 sunt verificate veniturile aferente lunii iulie 2026.

Pentru anul școlar 2026–2027, cererile pentru cardul educațional trebuie depuse sau redepuse la unitatea de învățământ în termen de 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

Cursurile anului școlar au început la 7 septembrie 2026. Părinții nu trebuie să presupună că suma va fi încărcată automat pe card. Dacă unitatea de învățământ solicită o cerere sau documente pentru verificarea eligibilității, acestea trebuie depuse în termenul comunicat.

Rechizitele școlare gratuite reprezintă o formă de sprijin diferită de cardul educațional de 500 de lei. Programul se adresează copiilor înscriși în clasa pregătitoare, elevilor din clasele I–IV și elevilor din clasele V–VIII.

„Revolta unei profesoare după Evaluarea Națională: Elevii vin ca la plajă, cu fuste scurte. Vina, la părinți” Sprijinul constă în acordarea unui pachet de rechizite școlare, în limita valorii stabilite prin legislație.

Pentru elevii din învățământul primar, valoarea maximă este de 65 de lei, iar pentru cei din învățământul gimnazial ajunge la 75 de lei.

Valorile de 65 și 75 de lei reprezintă limitele până la care pot fi alcătuite pachetele de rechizite. Sumele nu sunt virate în conturile părinților și nu sunt acordate în numerar.

Pentru anul școlar 2026–2027, plafonul este de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei. Acesta rezultă din limita de 50% din salariul minim brut pe țară aplicabilă programului.

Pentru verificarea eligibilității sunt relevante veniturile realizate în luna iulie 2026. Părinții trebuie să țină cont de această perioadă de referință atunci când pregătesc documentele solicitate de unitatea de învățământ.

Venitul net pe membru de familie se stabilește prin împărțirea venitului net total al familiei la numărul membrilor acesteia.

Venitul net total reprezintă suma tuturor veniturilor nete realizate de membrii familiei. În această categorie intră salariile nete, pensiile, indemnizațiile, venitul minim de incluziune și stimulentele.

Alocația de stat acordată copiilor și ajutoarele cu destinație specială nu sunt incluse în calculul venitului net lunar.

Numărul membrilor familiei îi cuprinde pe părinți sau reprezentanții legali și pe copiii aflați în întreținere.

Sunt luați în calcul atât copiii minori, cât și copiii majori care își continuă studiile, până la vârsta de 26 de ani.

Rezultatul obținut prin calcularea venitului net pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu plafonul de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei.

În cazul unei familii formate din doi părinți și doi copii, plafonul total este de 8.650 de lei. Dacă venitul net total realizat în luna iulie 2026 nu depășește această valoare, familia se poate încadra în criteriul de venit.

Pentru o familie formată dintr-un părinte și doi copii, plafonul total este de 6.487,50 lei. În cazul unei familii cu cinci membri, venitul net total nu trebuie să depășească 10.812,50 lei. Încadrarea în plafonul de venit nu înlocuiește însă verificarea celorlalte condiții prevăzute de program.

Dosarul pentru obținerea rechizitelor școlare gratuite poate cuprinde o cerere, actele de identitate ale părinților sau tutorilor, certificatele de naștere ale copiilor și documentele care dovedesc veniturile realizate în luna de referință.

Unitatea de învățământ poate solicita și acte privind componența familiei, declarațiile prevăzute de procedura aplicabilă și alte documente necesare verificării eligibilității.

În practică, unele școli solicită și declarații referitoare la bunurile deținute de familie. Părinții trebuie să verifice lista exactă de documente comunicată de unitatea de învățământ. Nu este recomandată întocmirea unui document notarial dacă școala nu solicită în mod expres această formă.

Termenul pentru rechizitele școlare gratuite nu trebuie confundat cu cel aplicabil cardului educațional. Pentru cardul de 500 de lei, cererea trebuie depusă în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

În cazul rechizitelor gratuite, procedura și calendarul de depunere trebuie verificate direct la unitatea de învățământ. Unele școli pot stabili propriul termen pentru primirea dosarelor.

Informațiile referitoare la depunerea dosarelor pot fi consultate la avizierul școlii, pe site-ul unității de învățământ sau pe platforma folosită pentru comunicarea cu părinții. Părinții pot solicita informațiile și direct de la secretariatul unității de învățământ.

Este important ca termenul pentru rechizitele gratuite să fie verificat separat de cel stabilit pentru cardul educațional, deoarece cele două forme de sprijin au proceduri distincte.

Pentru cardul de 500 de lei, termenul de depunere este de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor, în timp ce pentru rechizitele gratuite calendarul trebuie verificat la școala unde este înscris copilul.

Cardul educațional și rechizitele gratuite au regimuri juridice și surse de finanțare diferite.

Prin urmare, îndeplinirea condițiilor pentru una dintre formele de sprijin nu înseamnă automat excluderea de la cealaltă.

Dacă sunt îndeplinite separat condițiile ambelor programe, părintele trebuie să solicite sau să verifice atât acordarea cardului educațional, cât și primirea rechizitelor gratuite.

De exemplu, un elev din clasa a III-a care provine dintr-o familie ce îndeplinește criteriile de venit poate primi un card educațional în valoare de 500 de lei și un pachet de rechizite în limita a 65 de lei.