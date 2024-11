Întârzieri masive în distribuirea cardurilor educaționale. De ce nu au primit părinții banii pentru rechizite?

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se confruntă cu întârzieri semnificative în procesul de alimentare a cardurilor educaționale destinate elevilor pentru anul școlar 2024-2025. Peste 650.000 de părinți cu venituri reduse, care ar fi trebuit să primească 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a îmbrăcămintei școlare, se plâng că banii nu au fost virați încă.

În spatele acestei întârzieri se află o serie de verificări suplimentare ale datelor beneficiarilor. MIPE analizează atent CNP-urile și corelează cererile cu datele actualizate ale solicitanților. De exemplu, în unele cazuri, părinții care au primit ajutorul anul trecut în nume propriu sunt acum trecuți pe roluri inversate, cu tatăl sau mama ca beneficiari, ceea ce complică procesul.

Potrivit inspectorului general școlar din Dâmbovița, banii au început să fie virați deja, dar că există și situații particulare care necesită verificări suplimentare. În județul Dâmbovița, unde au fost depuse 11.700 de cereri, aproximativ 11.120 au fost eligibile. Însă 1.531 dintre acestea au necesitat remitere de carduri noi.

„Nu știu criteriile prin care se dau banii în tranșe de la MIPE, dar situația este în felul următor: după ce STS a verificat în SIIIR cererile și le-a validat din punct de vedere al veniturilor, acum MIPE verifică CNP-urile. Pentru că sunt unele cereri care se repetă. De exemplu, sunt aceiași solicitanți, aceiași părinți de anul trecut, dar atunci era beneficiar mama, acum este tatăl și viceversa. E foarte greu de spus în acest moment de ce spre exemplu, unui părinte i s-a încărcat în acest moment de la aceeași școală și altuia nu i s-a încărcat. Poate pur și simplu este în tranșa de verificare de acum. Zilele acestea asta face MIPE, verifică aceste date. Cererile sunt făcute de solicitanți, dar beneficiari sunt mai mulți, 17.700 pentru că au mai mulți copii. Dintre cele 11.700 de cereri depuse, 1.531 au avut nevoie de remitere sau de carduri noi. De altfel, azi am primit la inspectorat o tranșă nouă de carduri ale beneficiarilor de anul trecut și deja reprezentanții școlilor au fost chemați să vină ca să le ridice și să le distribuie părinților”, a explicat el pentru Edupedu.ro.

În ciuda dificultăților, autoritățile promit că procesul de distribuire a cardurilor va continua și că, treptat, toți beneficiarii vor primi ajutoarele necesare pentru a începe anul școlar.

La ce folosesc cardurile educaționale?

Cardurile educaționale pot fi folosite doar pentru a cumpăra rechizite și haine necesare pentru școală și grădiniță. Nu poți retrage bani de pe card sau să schimbi cei 500 de lei în numerar și nu îi poți folosi pentru alte lucruri. Cardul poate fi folosit doar în România și doar în magazinele care sunt partenere. Nu se poate primi rest în bani cash la magazinele unde cumperi rechizitele sau hainele necesare pentru școală și grădiniță.

Cardul pentru sprijin educațional este valabil un an de la data emiterii, dar asta nu înseamnă că suportul electronic are aceleași condiții de valabilitate. Sprijinul financiar de 500 de lei se acordă o singură dată pe an și într-o singură tranșă. În funcție de veniturile familiei, persoanele care beneficiază de acest sprijin vor primi banii pe cardurile electronice emise în acel an.