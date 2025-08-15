Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că cei 500 de lei primiți pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 pot fi folosiți până pe 31 august 2025. Banii care nu vor fi cheltuiți până pe 31 august 2025 vor fi retrași automat de pe card și nu vor mai putea fi folosiți. MIPE și Ministerul Educației fac apel la părinți să cumpere rechizitele din timp și să folosească fondurile europene puse la dispoziție pentru educația copiilor.

În acest an, aproximativ 670.000 de copii și preșcolari au primit acest ajutor pentru a cumpăra rechizite și alte lucruri necesare la școală sau grădiniță. Scopul este de a ajuta copiii din medii defavorizate, pentru a reduce abandonul școlar și a crește șansele lor la educație. Termenul limită de folosire a banilor este stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 83/2023.

Această finanțare vine din Programul Incluziune și Demnitate Socială și va continua și în anii următori, pentru a asigura acces egal la educație pentru toți copiii din România.

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul care stabilește cum se acordă bursele elevilor pentru anul școlar 2025-2026. Documentul arată ce tipuri de burse există, cine le poate primi și cât se dă lunar. Proiectul se adresează elevilor din școlile de stat cu frecvență de zi și introduce trei tipuri principale de burse: de merit, socială și tehnologică.

Sumele bursei pentru anul viitor:

Bursa de merit: 450 lei/lună

Bursa socială: 300 lei/lună

Bursa tehnologică: 300 lei/lună

Școlile pot mări aceste sume dacă au fonduri suplimentare de la autoritățile locale sau alte venituri legale.

Se acordă pentru note foarte bune și se poate da la maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu media minimă 9,00. Pentru clasa a V-a se ia în calcul media primelor două intervale de cursuri din anul curent, iar la clasa a IX-a se ia media de la admiterea la liceu.

Listele se fac de diriginți, fără cerere, iar în caz de egalitate, consiliul școlii decide.

Se acordă la cerere elevilor din medii vulnerabile sau cu probleme medicale, pentru a preveni abandonul școlar. Pot primi bursa:

elevi cu venituri sub 50% din salariul minim;

copii orfani sau în plasament;

elevi cu dizabilități, boli cronice sau grave;

elevi care fac cursuri la domiciliu sau în „Școala din spital”;

elevi din familii care primesc venit minim de incluziune.

Cererile se depun în primele 25 de zile de la începutul anului școlar și bursa se acordă dacă elevul are media 10 la purtare și frecvență bună la cursuri.

Se acordă automat elevilor din școlile profesionale, inclusiv duale, pe baza listei făcute de diriginți. Nu primesc bursa elevii repetenți, decât dacă reiau școala din motive medicale sau după liceu aleg profesional.

Orice elev care are 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierde bursa pentru acea lună. Proiectul rămâne deschis pentru observații publice, iar metodologia finală va fi aplicată din anul școlar 2025-2026.