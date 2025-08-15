Taxă de 25 de lei pentru coletele de la Shein și Temu. Se introduce o taxă logistică de 25 de lei pentru fiecare colet poștal cu bunuri cu valoare comercială provenite din afara Uniunii Europene și cu valoare declarată sub 150 de euro. Aceasta se va aplica bunurilor achiziționate prin vânzări la distanță din teritorii sau țări terțe.

Prin colet se înțelege totalitatea trimiterilor aferente aceleiași operațiuni de vânzare la distanță.

Taxa se datorează pentru fiecare colet pus în liberă circulație într-un stat membru UE, altul decât România, prin declarație vamală cu set redus de date.

„Art.XXII- Măsuri privind instituirea unei taxe logistice pentru gestionarea fluxurilor extracomunitare de bunuri (1) Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet poștal ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub pragul de 150 de Euro, denumită în continuare ‘taxă’. (2) Taxa se aplică bunurilor achiziționate în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, definite conform art. 266 pct. 36, respectiv 315^2 pct. 1 din Codul fiscal. (3) Potrivit prezentului act normativ, prin colet se înțelege totalitatea trimiterilor poștale, ce conțin bunuri cu valoare comercială, aferente aceleiași operațiuni de vânzare la distanță de bunuri. (4) Taxa se datorează pentru fiecare colet ce conține bunuri provenite din spațiul extracomunitar, puse în liberă circulație într-un stat membru UE, altul decât România, printr-o declarație vamală cu set redus de date”, se arată în proiectul de lege.

Obligația de plată a taxei revine furnizorului sau platformei electronice care facilitează vânzarea la distanță. Taxa nu se rambursează în cazul coletelor refuzate de destinatarul din România.

Coletul trebuie să fie însoțit de declarația de origine emisă de furnizor sau platforma electronică.

Furnizorii de servicii poștale sunt responsabili de colectarea, declararea și virarea taxei. În cazul în care coletul nu are declarație de origine și furnizorul este stabilit într-un stat membru UE, taxa nu se datorează.

„(5) Obligația de plată a taxei revine furnizorului sau persoanei care, prin intermediul unei platforme electronice facilitează vânzarea la distanță de bunuri. (6) În cazul coletelor care sunt refuzate de persoana destinatară din România, taxa nu se rambursează. (7) Coletul livrat pe teritoriul României este însoțit de declarația de origine a acestuia emisă de furnizorul sau persoana care, prin intermediul unei platforme electronice facilitează vânzarea la distanță de bunuri. (8) Obligația de colectare, declarare și virare a taxei revine furnizorilor de servicii poștale astfel cum sunt definiți la art. 2 punctul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare, care predau coletul destinatarului. (9) În situația în care coletul nu este însoțit de declarația de origine, însă furnizorul este o persoană stabilită într-un stat membru al UE, taxa nu este datorată”, prevede actul normativ.

Furnizorii de servicii poștale sunt obligați să transmită raportul privind numărul coletelor livrate către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a efectuat livrarea.

„(10) Furnizorii de servicii poștale menționați la alin. ( 8) au obligația să declare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a făcut livrarea, către Agenția Națională de Administrare Fiscală numărul coletelor livrate, cu proveniență din afara României, după cum urmează: numărul de colete cu loc de începere al livrării pe teritoriul Uniunii Europene; numărul de colete cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene; numărul de colete însoțite de declarație de origine; numărul de colete însoțite de declarație de origine, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene; numărul de colete însoțite de declarație de origine pentru care s-a perceput taxa; numărul de colete însoțite de declarație de origine pentru care nu s-a perceput taxa; numărul de colete neînsoțite de declarație de origine pentru care s-a perceput taxa; numărul de colete neînsoțite de declarație de origine pentru care nu s-a perceput taxa”, prevede legea.

Iată cum vor colecta furnizorii de servicii poștale taxa:

„(11) Furnizorii de servicii poștale vor colecta taxa astfel: a) în cazul comenzilor achitate online, taxa se colectează direct de la furnizor sau de la persoana care, prin intermediul unei platforme electronice, facilitează vânzarea la distanță de bunuri; b) în cazul comenzilor cu plată ramburs, taxa se reține din totalul rambursului încasat de la destinatar la prima livrare și, respectiv, la livrările ulterioare, după caz, în limita sumei de plată. (12) Sumele colectate vor fi virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost predat coletul destinatarului. (13) Persoanele prevăzute la alin.(5) au obligația să vireze contravaloarea taxei până cel târziu la momentul predării coletelor către furnizorii de servicii poștale în vederea livrării pe teritoriul României. (14) Furnizorii de servicii poștale au obligația să se asigure de încasarea taxei, aceasta reprezentând o condiție pentru prestarea serviciilor de transport. (15) În situația în care furnizorii de servicii poștale nu respectă obligația prevăzută la alin.(14), aceștia se subrogă de drept în obligațiile persoanelor prevăzute la alin.(5)”

Furnizorii de servicii poștale trebuie să identifice coletele pentru care se aplică taxa și să le declare conform unei proceduri stabilite de ANAF, prin ordin emis în 30 de zile de la publicarea legii.

„(16) Furnizorii de servicii poștale au obligația să identifice, prin sistemele proprii de trasabilitate și analiză, coletele supuse taxei. Procedura de declarare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF, emis în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei legi. (17) Furnizorii de servicii poștale păstrează evidențe detaliate ale expedierilor taxate pe care le pune la dispoziția autorităților fiscale și/sau vamale, după caz, la solicitarea acestora”, se arată în proiectul de lege.

Furnizorii de servicii poștale trebuie să declare taxele colectate până pe 25 a lunii următoare predării coletului.

Nerespectarea obligațiilor legate de colectarea și declararea taxelor constituie contravenții.

Amenzile pentru nedeclararea taxelor sunt cel puțin 1.000 de lei, iar pentru alte nerespectări pot ajunge între 2.000 și 10.000 de lei, în funcție de situație.

Prevederile privind colectarea și declararea taxelor intră în vigoare la 1 octombrie 2025.

„(18) Furnizorii de servicii poștale au obligația declarării taxelor colectate până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost predat coletul destinatarului. Art.6 – Contravenții și sancțiuni (19) Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni: nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.(10) ; nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.(17) și (18). (20) Nerespectarea obligației prevăzute alin.(10) se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 3.500 de lei. (21) Nerespectarea obligației prevăzute la alin.(18) se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă constând în valoarea taxelor nedeclarate, dar nu mai puțin de 1.000 de lei. (22) Nerespectarea obligației prevăzute la alin.(17)se sancționează cu amendă de la 6.000 de lei la 10.000 de lei. (23) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă, nerespectarea cu intenție a obligației prevăzute la alin.(12). Art. XXIII– Prevederile art.XXII intră în vigoare la data de 01.10.2025″, prevede proiectul de lege.

