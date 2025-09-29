Concelex, împreună cu Bog’Art, două dintre companiile de top din sectorul construcțiilor din România, a fost aleasă de Nuclearelectrica pentru a realiza lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă. Contractul, în valoare de 213,7 milioane de lei, prevede construirea a șase module de stocare a combustibilului uzat și instalarea unei macarale portal de mare capacitate, au transmis reprezentanții celor două firme.

”Concelex, în asociere cu Bog’Art – companii aflate în topul constructorilor din România – a fost selectat de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă. Valoarea contractului se ridică la 213,7 milioane lei şi presupune realizarea a 6 module de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate”, anunţă companiile din construcţii.

Extinderea depozitului intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă are loc în contextul retehnologizării Unității 1, care va permite prelungirea duratei de viață cu încă 30 de ani, precum și în cadrul proiectului Unităților 3 și 4, care impune creșterea capacităților de stocare disponibile.

„Proiectul pe care urmează să îl desfăşurăm la CNE Cernavodă ne onorează, fiind o validare clară a experienţei noastre în construcţii pentru domeniul energiei. Portofoliul nostru include lucrări similare anterioare pentru DICA; realizarea singurului turn hiperbolic de răcire nou construit în România în ultimii 30 de ani, precum şi numeroase reabilitări, modernizări şi retehnologizări pentru mari companii de energie. Acest know-how ne permite să livrăm cu rigoare şi predictibilitate”, a declarat Cătălin Vişan, director general adjunct, Concelex.

Noul contract semnat cu Nuclearelectrica prevede realizarea modulelor 18–23 ale DICA, dotarea acestora cu cilindri de stocare a combustibilului și componentele aferente, lucrări de instalații și împrejmuire, precum și proiectarea, fabricarea, montarea și testarea unei macarale portal.

„După implicarea în lucrările de schimbare a destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cea pentru o centralã nuclearelectricã în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viatã a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodã, acest nou proiect marchează un pas firesc în consolidarea angajamentului Bog’Art de a susţine investiţii critice pentru sectorul energetic”, a declarat Sorin Greu, director general Bog’Art.

Lucrările vor începe în această lună și se vor desfășura etapizat pe parcursul a 10 ani, primul modul, 18, fiind programat pentru finalizare până în decembrie 2026. Modulele vor fi construite folosind tehnologia MACSTOR 400, care asigură o securizare superioară a stocării și optimizează utilizarea capacității DICA.

Concelex, înființată în 1994 ca afacere de familie, este una dintre cele mai mari companii de construcții din România, cu o cifră de afaceri de 1,26 miliarde lei în 2024, aproximativ 1.000 de angajați și peste 100 de șantiere active.

Bog’Art, fondată în 1991 și cu sediul în București, are în portofoliu peste 650 de proiecte finalizate la cheie, însumând mai mult de 3 milioane de metri pătrați construiți și o valoare totală contractată de aproximativ 2 miliarde de euro.