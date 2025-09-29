Conform datelor, Dorinel Umbrărescu se numără printre investitorii interesați de combinatul Liberty Galați, controlat în prezent de Sanjeev Gupta. Acesta din urmă este un nume cunoscut în industria metalurgică internațională, dar cu o reputație controversată.

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a confirmat Remus Borza, președintele Euro Insol și administratorul procesului de restructurare, pentru Economedia.

Omul de afaceri nu a răspuns apelurilor și mesajelor adresate pentru o poziție oficială. Nici reprezentanții grupului UMB nu au oferit până acum un punct de vedere. În tot acest timp, statul încearcă să atragă investitori care să preia și să stabilizeze activitatea combinatului.

Liberty Galați se află în concordat preventiv, o procedură care permite evitarea insolvenței prin restructurarea datoriilor. Luna trecută, instanța și creditorii au aprobat un plan de reorganizare.

Datoriile combinatului se ridică la aproximativ un miliard de euro. Statul român are de recuperat aproape jumătate din această sumă, constând în credite acordate de EximBank, în valoare de circa 300 de milioane de euro, precum și obligații restante către ANAF de aproximativ 200 de milioane de euro.

Dificultățile financiare sunt generate de prețurile ridicate la energie, de scăderea competitivității în fața importurilor de oțel și de tarifele tot mai volatile de pe piața internațională. În aceeași situație se află și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați, care a intrat în concordat preventiv.

Administratorul procedurii de restructurare susține că au fost purtate discuții cu mai multe companii interesate, în special românești, care ar putea valorifica producția combinatului.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul, n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a explicat Remus Borza.

Aceste variante rămân în analiză, iar Guvernul urmează să decidă direcția care poate oferi stabilitate pe termen lung combinatului de la Galați.

Dorinel Umbrărescu și Sanjeev Gupta au avut colaborări și în trecut. În 2020, Gupta a cumpărat Banca Română de Credite și Investiții (BRCI) de la Umbrărescu.

Sanjeev Gupta a preluat atunci 99,35% din acțiuni, achiziționând și împrumuturi subordonate de aproximativ 35 de milioane de lei, acordate de Umbrărescu și familia acestuia.

Dorinel Umbrărescu cumpărase instituția bancară în 2013, sub denumirea ATE Bank, și o rebotezase BRCI în 2014. Planul său era să creeze o bancă universală, însă bilanțurile anuale au consemnat pierderi, iar activele s-au diminuat treptat.

Pe lângă activitatea din construcții, Umbrărescu are investiții directe în sectorul siderurgic. În 2023, grupul său a preluat combinatul Oțelul Roșu din județul Caraș-Severin, prin compania Eco Wind Power, deținută de familie.

„Combinatul Oțelul Roşu va fi salvat și redeschis! Grup UMB, condus de domnul Umbrǎrescu, va investi aici peste 300 de milioane de euro și va crea peste 600 de locuri de muncă noi. Investiția vine să asigure producția materialelor necesare proiectelor de infrastructură din România”, anunța la momentul respectiv fostul premier Marcel Ciolacu.

Planul prevede o investiție totală de 300 de milioane de euro, cu primele angajări estimate la 100-150 de persoane și extinderea ulterioară la 300-400 de salariați.

Producția vizată include fier beton striat și sârmă, materiale necesare lucrărilor de infrastructură în care grupul UMB este implicat. Companiile lui Umbrărescu derulează proiecte majore pe șantiere de autostrăzi, poduri și viaducte la nivel național.