Situația combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a ajuns într-un punct critic, motiv pentru care premierul Ilie Bolojan a decis înființarea unui comitet interministerial dedicat protejării interesului statului.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, avertizează că închiderea combinatului ar avea efecte dramatice asupra economiei județului și ar pune în pericol locurile de muncă a mii de oameni.

Costel Fotea a explicat vineri seară, pentru Antena 3, că pe platforma industrială lucrează aproximativ 7.000 de persoane – 5.000 de angajați direcți și încă 2.000 din firme prestatoare. Acesta a subliniat că oprirea producției ar bloca dezvoltarea recentă a regiunii, care a beneficiat de investiții semnificative în infrastructură, și ar crea o problemă socială majoră.

Fotea a atras atenția că persoanele trimise în șomaj tehnic ar trebui susținute financiar din bugetul de stat, ceea ce ar deveni o povară pentru finanțele publice. Totodată, el a adăugat că o soluție ideală ar fi găsirea unui investitor dispus să preia și să continue activitatea combinatului.

„Închiderea combinatului ar fi o nenorocire pentru județul Galați, abia reușisem și noi cu investiții, să ne dezvoltăm și pe partea de infrastructură și alte investiții, iar închiderea combinatului ar crea o mare problemă pentru întreaga regiune și pentru România. Gândiți-vă că oamenii când vor pleca în șomaj tehnic vor fi plătiți tot de la bugetul de stat și va fi o povară pentru buget. Ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar găsi un alt investitor care să preia activitatea combinatului”, a transmis Costel Fotea.

Reamintim că premierul Bolojan a decis joi, 18 septembrie, constituirea Comitetului interministerial de protejare a interesului statului la Liberty Galați și la fabrica de produse tubulare. Ambele companii, controlate de miliardarul Sanjev Gupta, se află în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței.

Exim Banca Românească și ANAF sunt principalii creditori ai combinatului, cu creanțe ce depășesc împreună 1,29 miliarde de lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei.

Comitetul are atribuții complexe: analizarea situației economice și juridice a celor două societăți, evaluarea expunerii statului prin EximBank și ANAF, identificarea măsurilor pentru reducerea impactului social în caz de restrângere a activității, propunerea de modificări legislative pentru protejarea interesului statului, asigurarea continuării producției și evaluarea intențiilor unor investitori interesați de preluarea activității.

Din comitet fac parte vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Radu Marinescu (Justiție) și Radu Miruță (Economie), secretarul general al Guvernului, Ștefan Oprea, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Combinatul de la Galați considerat o unitate strategică pentru industria siderurgică românească și pentru economia regiunii de est.