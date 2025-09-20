Din punct de vedere legal, Registrul Auto Român nu eliberează certificat de înmatriculare pentru vehiculele cu volan pe partea dreaptă, cu excepția unor cazuri speciale, cum ar fi cele aduse temporar sau în regim de patrimoniu istoric.

Pentru ca o mașină din Marea Britanie să poată fi înscrisă în circulație, postul de conducere trebuie mutat pe partea stângă, iar toate modificările efectuate trebuie verificate și omologate de RAR. Acest lucru presupune o vizită obligatorie la instituție, plata unei taxe de omologare individuală care trece de 1.000 de lei și, cel mai important, prezentarea dovezii că modificările au fost realizate într-un service autorizat pentru lucrări constructive majore. Altfel, dosarul nu va fi acceptat și mașina nu poate fi înmatriculată.

Din punct de vedere tehnic, mutarea volanului nu înseamnă doar montarea unui alt bord și a unei noi coloane de direcție. Conversia implică schimbarea casetei de direcție, repoziționarea pedalierului, înlocuirea planșei de bord și adaptarea întregului sistem electric.

Farurile trebuie schimbate cu unele omologate pentru circulația pe partea dreaptă a drumului, deoarece fasciculul lor este diferit și, dacă rămân cele originale, pot orbi șoferii care vin din sens opus. Ștergătoarele trebuie repoziționate astfel încât să curețe eficient zona din fața șoferului, iar oglinzile laterale și blocurile optice spate trebuie și ele adaptate. Toate acestea sunt modificări sensibile, care cer experiență tehnică și, mai ales, garanția că lucrările respectă standardele de siguranță.

„Conform legislației de omologare din România, autovehiculele trebuie să aibă postul de conducere situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate de la această condiție autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curățenie stradală), precum și autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru al UE și care nu au suferit modificări în raport cu configurația de înmatriculare inițială. Pentru a fi posibilă eliberarea CIV, autovehiculele la care postul de conducere este amplasat pe partea dreaptă trebuie să fie echipate în mod obligatoriu cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă a drumului”, informează Registrul Auto Român (RAR).

În ceea ce privește costurile, manopera pentru o asemenea lucrare începe de la 300-500 de euro, însă aceasta este doar partea de lucru efectiv, fără a include piesele necesare. Piesele, fie noi, fie din dezmembrări, ajung de regulă la circa 1.000 de euro, iar în unele cazuri mult mai mult.

De aceea, pentru o conversie completă și legală, prețul final pornește de la aproximativ 1.500-2.000 de euro. Pentru modele mai scumpe, unde piesele sunt rare sau mai greu de adaptat, costul poate urca la 3.000 de euro, iar în situații deosebite, la chiar 4.000 de euro sau mai mult. În plus, peste aceste sume trebuie adăugate costurile pentru omologarea la RAR, care pot trece de 1.000 de lei.

Anumite situații din piață arată cât de mari pot fi costurile pentru piese. Un kit de conversie pentru un VW Touareg ajunge la circa 4.500 de lei, pentru un Renault Master costurile sunt similare, iar pentru un Mercedes ML pot depăși 7.000 de lei. Chiar și pentru modele populare, cum este VW Golf, piesele necesare pot costa 3.000 de lei, la care se adaugă manopera și procedura legală.

Cât despre service-urile care se ocupă de asemenea conversii, acestea trebuie să fie autorizate RAR, pentru că doar astfel lucrarea va fi recunoscută legal.