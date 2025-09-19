Premierul Estoniei, Kristen Michal, a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian al țării, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas 12 minute.

Avioanele au fost interceptate de aeronave NATO, fiind ulterior „forțate să fugă”. Michal a declarat că o astfel de încălcare este „total inacceptabilă”.

„O astfel de încălcare este total inacceptabilă”, a declarat Michal.

Solicitarea Estoniei marchează doar a noua activare a articolului 4 NATO și a doua în decursul acestei luni. Pe 10 septembrie, Polonia a apelat la aceeași prevedere după ce cel puțin 19 drone rusești au traversat granița în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Una dintre drone a provocat pagube materiale pe teritoriul polonez, în timp ce altele au fost doborâte.

În ultimele două săptămâni, NATO a raportat trei încălcări ale spațiului său aerian: două cu drone rusești în Polonia și România și cea mai recentă cu avioane MiG-31 în Estonia.

Până acum, statele membre au evitat să doboare aparatele rusești, invocând riscul unei escaladări directe cu Moscova.

Autoritățile poloneze au raportat și un incident separat, în care două avioane rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, o instalație de exploatare a petrolului și gazelor din Marea Baltică.

Poliția de frontieră poloneză a transmis că zona de siguranță a platformei a fost încălcată, iar Forțele Armate au fost notificate.

„Două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic din Marea Baltică. Zona de siguranță a platformei a fost încălcată”. „Forțele Armate Poloneze și alte autorități au fost notificate”, a transmis Poliția de Frontieră din Polonia.

Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic stabilește că „părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricărei părți este amenințată”.

Spre deosebire de articolul 5, care prevede apărarea colectivă, articolul 4 are rol consultativ și reprezintă primul pas oficial pentru coordonarea alianței în fața unei amenințări.