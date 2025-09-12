După ce au intrat drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO, mai multe țări aliate au decis să trimită trupe militare, artilerie și sisteme de apărare aeriană pe Flancul Estic pentru a-l securiza.

De exemplu, Cehia va trimite elicoptere și 100 de soldați în Polonia. Olanda va desfășura sisteme de apărare aeriană, artilerie şi 300 de soldaţi în Polonia. Germani va trimite o brigadă militară în Lituania, își va intensifica angajamentul său de-a lungul frontierei estice a NATO şi va extinde şi amplifica supravegherea aeriană asupra Poloniei. Franţa va mobiliza trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian al Poloniei.

„Nu vom ceda intimidărilor crescânde ale Rusiei”, a promis președintele Franței.

„Polonia a auzit de-a lungul istoriei sale repetate cuvinte de solidaritate şi gesturi goale. Astăzi, avem declaraţii concrete”, a spus ministrul Apărării din Polonia.

Avioane de vânătoare F-16, F-35, avioane de supraveghere AWACS şi avioane NATO de realimentare în zbor au participat la operaţiunea de doborâre a dronelor (posibile a fi din Rusia) în spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de marţi spre miercuri. După aceea, Guvernul de la Varșovia a interzis zborurile cu drone de-a lungul graniţelor Poloniei cu Belarus şi Ucraina şi a limitat traficul aerian pentru aeronave mici în aceste zone.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, 12 septembrie, pentru a discuta despre incursiunile dronelor rusești în spaţiul aerian al Poliniei, incident pe care preşedintele Poloniei le-a descris ca fiind o încercare a Rusiei de a testa reacţia NATO. Membrii Consiliului de Securitate al ONU vor avea o reuniunea pe această temă la ora 22:00, ora României.

Prim-ministrul Poloniei a activat Articolul 4 din Tratatul NATO, în temeiul căruia membrii NATO pot solicita consultări cu aliaţii lor.

Cu o zi în urmă, președintele SUA a spus că intrarea dronelor (presupuse a fi din Rusia) în spaţiul aerian al Poloniei ar putea fi rezultatul unei erori din partea Kremlinului, părând să minimizeze oarecum incidentul pe care NATO îl ia în serios.

Un comandant superior al NATO a recunoscut că nu s-a stabilit încă dacă incursiunile dronelor (presupuse a fi din Rusia) au fost intenţionate. Totuși, incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea NATO împotriva atacurilor cu drone militare, a alimentat tensiunile dintre Alianța Nord Atlantică și Rusia şi i-a determinat pe unii lideri de stat să solicite noi sancţiuni împotriva Kremlinului, punând la îndoială angajamentul său faţă de negocierile de pace Moscova-Kiev.