Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dat asigurări, la TV, că nu va fi vreodată de acord cu vaccinarea obligatorie. În opinia sa, oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Totuși, acesta a insistat că decizia lor trebuie să luată abia după ce s-au informat corect și complet, reamintindu-le tuturor că dezinformarea medicală cauzează decese. De exemplu, decesele cauzate de rujeolă în rândul copiilor puteau fi evitate dacă acei copii erau vaccinați corespunzător. „Nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 sau de 30 de ani”, a punctat el.

El crede că dezinformarea se poate opri doar prin informare corectă. Este o muncă de echipă, crede el, personalul din cadrul sistemului medical, alte instituții ale statului român, mass-media trebuie să informeze cât mai mult, cât mai corect și cât mai complet oamenii ca să înțeleagă că anumite boli au dispărut sau au fost reduse pentru că au existat elemente preventive prin vaccinare.

După ce s-a încheiat pandemia provocată de coronavirus, spune el, în România, unii oameni au adoptat o poziție anti-vaccinare, anti-tehnologie și anti-medicină. „Ia o amploare foarte gravă”, avertizează ministrul Sănătății.

„Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet. Dezinformarea medicală – o spun ca să audă toată lumea – dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni. Aș vrea să deschid un subiect greu și delicat. România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din UE. Nu doar la număr de cazuri, ci și la număr de decese. Care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare. Nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 sau de 30 de ani. Eu aș pune o întrebare simplă: de acești copii morți de rujeolă cine este vinovat?”, a spus acesta, joi seară, în cadrul unei intervenții TV la TVR Info.

Astfel că, de fiecare dată când va constata că un medic pledează împotriva vaccinurilor, el (în calitate de ministru al Sănătății) se va adresa Parchetului, medicii respectivi riscând să-și piardă dreptul de liberă practică. Mai exact, el va sesiza instant Colegiul Medicilor, va trimite către Parchet un raport pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, și va sesiza toate instituțiile responsabile de comunicare.

Conferința desfășurată a fost prezentată drept o dezbatere medicală și a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID-19”. Totuși, Alexandru Rogobete consideră că a fost „un act de dezinformare”. Ministrul Sănătății este uimit cum anumiți medici promovează în spațiul public informații care nu sunt verificate medical, fapt care reprezintă un atac direct la siguranța pacienților.