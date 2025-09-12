Compania Națională „Poșta Română” a anunțat că se află în plin proces de rebranding, un demers amplu care include atât diversificarea portofoliului de servicii, cât și adoptarea unei noi identități vizuale. Reprezentanții companiei au explicat că acest proces, început în 2023 și aflat încă în desfășurare, marchează o etapă importantă în istoria instituției, veche de peste 163 de ani.

Transformarea are trei direcții principale: dezvoltarea ghișeului universal, consolidarea infrastructurii de curierat și logistică pentru susținerea comerțului electronic și a livrărilor last-mile, precum și extinderea serviciilor financiar-bancare prin soluții digitale.

Planul de rebranding al Companiei Naționale „Poșta Română” este unul amplu și presupune alinierea identității vizuale la procesul mai larg de transformare organizațională. Noul concept se bazează pe un brand principal consolidat, structurat într-o arhitectură clară, care integrează cinci sub-branduri specializate și un brand susținut.

Demersul este realizat împreună cu INOVEO CONCEPT, o agenție românească de branding și design cu peste două decenii de experiență și un portofoliu consistent de colaborări atât cu mărci naționale, cât și internaționale. Etapele stabilite acoperă toate elementele necesare pentru a construi o imagine de brand modernă și solidă.

La finalizarea procesului, compania intenționează să prezinte publicului întreaga strategie de rebranding, cu toate componentele sale definite și clar conturate.

