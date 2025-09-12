Parcul a devenit rapid un adevărat fenomen printre amatorii de distracție, indiferent de vârstă, impresionați de atracții precum Roata Panoramică, racer-ul Airborne Shot, caruselul venețian, Top Dancer – banca plutitoare, Spark – atracția care sfidează gravitația, roller coaster-ul în formă de omidă, bărcuțele manevrabile, saltelele Jump-Jump, bumper cars, toboganul gonflabil, Derby – competiția cailor nărăvași, caruselul Tornado etc.

Succesul proiectului din Capitală a încurajat-o pe Lucia Prăjișteanu să extindă conceptul și pe litoral. În 2022, a inaugurat Miramagica Mamaia, care a adus distracția la malul mării și a consolidat brandul ca lider pe piața entertainmentului din România.

Roata Miramagica – atracția-vedetă inclusiv la festivaluri și târguri de sărbători

Roata panoramică iluminată cu un milion de beculețe a devenit, în scurt timp, un simbol al parcului, dar și o atracție emblematică pentru alte proiecte de entertainment. Lucia Prăjișteanu a devenit furnizor pentru cel mai mare festival de muzică din România, Beach, Please!, dar și pentru târgurile de Paște și de Crăciun de la Craiova și București.

Astăzi, Roata Miramagica este cea mai solicitată atracție outdoor din România, datorită capacității sale de a oferi experiențe vizuale spectaculoase și de a crea un punct central la orice eveniment. Sute de mii de oameni s-au bucurat de această atracție la festivalurile de muzică și la târgurile de sărbători din întreaga țară.

„Pentru mine, Miramagica înseamnă mai mult decât distracție. Este un spațiu unde emoția, siguranța și inovația se întâlnesc pentru a crea amintiri de neuitat. Cred că avem cu toții nevoie de magie, la orice vârstă”, declară Lucia Prăjișteanu.

Santa’s Land reinventează distracția la Târgurile de Crăciun

Lucia Prăjișteanu a schimbat și felul în care sunt percepute târgurile de sărbători în România. La celebrul Târg de Crăciun de la Craiova a adus, în premieră, conceptul Flying Santa, spectacolul în care Moș Crăciun zboară în sania trasă de reni, deasupra mulțimii din piața publică – un moment ce a devenit viral pe rețelele de socializare.

În același timp, a creat Santa’s Land, un parc de distracție tematic ce reunește o serie de atracții cu specific de sărbători, menite să încânte vizitatorii de toate vârstele: o roată panoramică cu peste un milion de luminițe, liftul lui Moș Crăciun, un tren care transportă vizitatorii în Tărâmul Elfilor, un roller coaster cu sanie trasă de reni, bancheta rotitoare a lui Grinch, un spectaculos carusel venețian cu două etaje (unic în România) și un patinoar artificial cu mașinuțe tamponabile.

„În ultimii 10 ani, conceptul de parcuri de distracții a cunoscut o dezvoltare de amploare peste tot în lume. În România am încercat să țin mereu pasul cu trendurile, să aduc cele mai noi, inedite și sigure atracții, să inventez concepte și să construiesc branduri de succes”, încheie Lucia Prăjișteanu. (P)