Fiecare colț al orașului poartă o poveste. Hagia Sophia, grandioasă și plină de mister, te face să-ți ții respirația în fața timpului încremenit în marmură și în fața lumii reflectate prin vitralii. Apoi, Marele Bazar, un labirint viu al simțurilor, unde formele, culorile și vocile vânzătorilor creează o simfonie aparte. Am avut ocazia de a gusta puțin din farmecul acestui oraș în cadrul unui press trip „Istanbul Long Weekend (Gastronomy & Shopping)”, organizat de TGA (Turkey Tourism Promotion and Development Agency) în perioada 18-21 iulie.

Am petrecut patru zile pline de experiențe în Istanbul și am să vă povestesc și vouă despre frumusețea acestui oraș, cu o uimire și o curiozitate care nu m-au părăsit nici după ce am plecat. Iată, din perspectiva mea, care sunt locurile ce nu trebuie ratate.

Peninsula istorică sau comoara vie a Istanbulului este locul unde mi-am început explorarea orașului. Zona este plină de istorie, dar nu ascunsă în negura timpului. Este locul care a reprezentat sediu Imperiului Roman de Răsărit și al Imperiului Otoman, fiind înscris în Lista patrimoniului cultural UNESCO în 1985.

Există aici o multitudine de locuri emblematice de vizitat, avantajul fiind că sunt foarte aproape unele de altele. Urcând și coborând pe străzile labirintice care m-au dus înapoi în timp, am putut vedea cupolele și minaretele majestuoaselor moschei otomane din Piața Sultanahmet și Süleymaniye, am fost uimită de splendoarea Hagiei Sophia, ca apoi să străbat Marele Bazar și Bazarul de Mirodenii unde m-au amețit priveliștile, sunetele și mirosurile lor impresionante.

Mi-am început traseul în Peninsula Istorică vizitând Hagia Sophia care, literalmente, este o minune arhitecturală din fostul Constantinopol. Ridicată inițial ca biserică creștină acum aproape 1.500 de ani, este ușor de recunoscut datorită cupolei imense. A fost construită de către împăratul Iustinian pe situl acropolei Imperiului Roman de Răsărit (532-537 d.Hr.).

O pagină nouă în viața bazilicii s-a întors atunci când sultanul otoman Mehmet al II-lea a transformat-o în moschee și a comandat pictarea de modele islamice peste mozaicurile aurii și icoane. Unele dintre acestea au fost redescoperite după ce au supraviețuit secole sub straturi de tencuială. Sultanul a adăugat și panouri masive cu caligrafie otomană, iar patru minarete au fost puse la structura vastă, cu cupolă, în momente diferite ale epocii.

Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turce, comandă transformarea bazilicii în muzeu, la începutul secolului al XX-lea, ca apoi, în 2020, să fie transformată din nou în moschee.

Cupola centrală se ridică la 55,6 metri deasupra podelei, fiind susținută de patru segmente triunghiulare ale unei suprafețe sferice. Hagia Sofia este una dintre primele exemple de utilizare a „pandantivului” în arhitectură. Imensă și extraordinară pe dinafară, dar odată ce am intrat a început magia. Heruvimi cu aripi ornamentează cupola centrală, iar frescele antice și mozaicurile aurite ale Fecioarei Maria și ale lui Hristos, restaurate, se află sub aceeași cupolă magnifică. Cupola are la bază 40 de ferestre separate, oferind o perspectivă în adâncime, iar privirea mi s-a pierdut într-un spațiu de lumină plutitoare captată de coloanele de marmură și reflectată apoi de acestea.

Hagia Sophia este și un simbol al moștenirii durabile a Istanbulului, fiind unul dintre cele mai recente proiecte de conservare ale Turciei pentru asigurarea dăinuirii patrimoniului cultural al țării. După trei ani de consolidări, în prezent cupola este cea care urmează a fi întărită, odată cu menținerea formei originale. Lucrările se vor efectua de la exterior pentru ca mozaicurile interioare să nu fie deteriorate.

Dacă cele câteva cuvinte despre acest obiectiv impresionant v-au atras atenția, încă un mic aspect este de luat în considerare: prețurile de intrare. Pentru turiștii străini, un bilet costă aproximativ 25 de euro, accesul fiind permis doar la etaj, iar copiii sub 8 ani au acces gratuit. Tips &tricks: Nu uita să te îmbraci cu pantaloni lungi în cazul bărbaților, iar pentru femei este necesar să își acopere capul cu o eșarfă și să poarte fuste sau pantaloni lungi. Ține eșarfa cu tine, o să ai nevoie de ea și la Moscheea Albastră.

Înainte de vizitarea Catedralei Sfânta Sofia, ghidul mi-a recomandat să fac o oprire la Muzeul Hagia Sophia Experience. Acolo am putut să aflu mai multe despre evenimentele prin care a trecut catedrala de-a lungul secolelor. Acesta se află la o aruncătură de băț de mers pe jos față de Hagia Sophia, și este într-adevăr o experiență. Am putut vedea, din mai multe unghiuri și interactiv, istoria clădirii, iar cea mai bună parte este faptul că muzeul are ghid audio în limba română. Primul etaj cuprinde artefacte care s-au aflat anterior în Hagia Sophia. Al doilea etaj prezintă perioada otomană într-o experiență audiovizuală extinsă. Același tip de prezentare de la etajul al treilea descrie perioada Imperiului Roman.

Accesul în muzeul modern „Hagia Sophia History & Experience” costă în jur de 25 de euro. Pentru cei care își achiziționează un Istanbul Explorer Pass sau E‑pass, există o reducere, și ajung să plătească în jur de 25 de euro. Ca informație foarte utilă, trebuie să aveți în vedere că nu se admite intrare copiilor sub 8 ani la muzeu. Acesta este deschis până la ora 22:00.

Magia Istanbulului este incompletă fără Marele Bazar. Este una dintre cele mai renumite atracții turistice. Odată intrată în acest spațiu de poveste, am avut parte de o experiență de cumpărături inedită, fiind instantaneu transportă înapoi în timp.

Bazarul este localizat între Nuruosmaniye, Mercan și Beyazıt în Istanbul, iar istoria acestuia datează de la mijlocul secolului al XV-lea. Fiind încă una dintre cele mai mari și mai vechi piețe acoperite din lume, traversat de aproape 60 de străzi, având 20 de intrări și peste 4.000 de magazine, am găsit aici tot ce mi-am dorit, ce mi-am imaginat sau lucruri la care nu m-am așteptat, de la suveniruri pentru toate gusturile și buzunarele la covoare și bijuterii unicat realizate manual.

Nu se poate să te oprești la vreun butic fără să-ți se ofere un ceai sau o reducere, ceea ce face experiența de cumpărare atractivă și unică. Iar întregul joc al negocierii este palpitant.

Un alt reper de neocolit în Istanbul îl reprezintă Moscheea Sultanahmet, cunoscută sub numele de Moscheea Albastră datorită frumoaselor sale plăci albastre İznik. Este o altă construcție care m-a lăsat fără răsuflare, datorită măreției sale întregite de cele șase minarete. Moscheea a prins viață la comanda sultanului otoman Ahmed I în secolul al XVII-lea, fiind împodobită cu o cupolă masivă, lângă care se regăsesc alte numeroase semicupole. Ca majoritatea moscheilor imperiale otomane, este un loc de cult și de socializare.

Interiorul Moscheii Sultanahmet are un design pătrat, decorat cu mii de plăci. Cupola de 43 de metri este susținută de patru coloane masive, cunoscute sub numele de „picioare de elefant”. Lumina naturală este filtrată prin ferestrele arcuite din vitralii. Ca fapt interesant, în sanctuarul de lângă moschee se găsesc mormintele lui Ahmed I și ale soției sale, Kösem Sultan, precum și ale fiilor săi, Murad IV și Osman III. Acestea sunt ornamentate elegant cu picturi manuale și având unele dintre cele mai frumoase exemple de artizanat din faianță și lemn, cu inscripții din Coran pe panouri de faianță.

Intrarea la Moscheea Albastră (Sultan Ahmed Camii) este gratuită pentru toți vizitatorii, inclusiv turiștii străini. Nu există bilet de acces, doar donații facultative la ieșire.

Nu se poate să mergeți la Istanbul și să nu vă opriți la Bazarul de mirodenii. Construcția sa a început în 1597, la ordinul sultanei Safiye, soția sultanului otoman Murad al III-lea, ca parte a complexului moscheii Yeni din apropiere. Ridicarea acestuia a durat 67 de ani și avea scopul de a aduce venituri pentru a acoperi costurile de întreținere ale moscheii.

Secolul al XVIII-lea a adus mărfuri și condimente din Egipt. Astăzi, bazarul are în jur de 113 magazine, încă specializate în condimente și varietăți de lokum (delicatese turcești), dar am găsit și bijuterii, produse gourmet și magazine de suveniruri care pot mulțumi o multitudine de gusturi și dorințe.

Portul Galata este situat în centrul cartierului Karaköy, cunoscut pentru croazierele internaționale care opresc pentru a le oferi turiștilor câteva zile de petrecut în Istanbul. Portul reprezintă și un complex unic pe malul apei, care oferă experiențe diverse pentru toate gusturile, de la cumpărături, restaurante și până la repere culturale, fiind în apropierea Peninsulei Istorice.

De asemenea, nu m-am putut abține să nu străbat și promenada construită de-a lungul Bosforului, unde tronează magazine de lux și restaurante turcești și internaționale, alături de centre de artă. Tot aici veți putea vizita și Muzeul de Pictură și Sculptură din Istanbul al Universității de Arte Plastice Mimar Sinan și Istanbul Modern.

Istanbulul nu este doar despre centrul vechi și istorie, ci și despre modernitate. Ajungând pe malul asiatic al orașului, am petrecut câteva ore pe bulevardul Bağdat din cartierul Kadıköy. Aceasta zonă este cunoscută pentru cumpărături, divertisment, experiențe culturale sau întâlniri cu prietenii, fiind o destinație pentru petrecerea timpului. Bulevardul se întinde pe 14 kilometri între cartierele Kadıköy și Bostancı, trecând prin Caddebostan și Fenerbahçe, fiind una dintre cele mai căutate străzi comerciale din lume. Puteți găsi aici mărci de modă locale și internaționale, lanțuri de restaurante renumite, cafenele, galerii de automobile de lux, buticuri de haute couture și magazine de design interior.

Istanbulul este și despre nou, tehnologie, lumea viitorului. Din dorința de a cunoaște cât mai multe despre acest oraș în mișcare, am căutat și alt tip de atracție turistică. Dominând peisajul urban al orașului, Turnul Çamlıca, al cărui design intrigant este inspirat de o lalea, floarea îndrăgită în timpul Imperiului Otoman, îți atrage atenția. Turnul înalt cu structuri elegante servește ca centru pentru transmisiile TV și radio. Are două platforme de observare, care oferă vederi panoramice de 360 de grade asupra orașului, o cafenea și un restaurant.

De la deschiderea sa în 2021, Turnul Çamlıca a primit aproximativ 2,3 milioane de vizitatori. Dacă dorești, poți trăi și o „călătorie în spațiu”, în cadrul unui muzeu experimental. A fost construit după modelul stației spațiale a Turciei. Pentru a urca în turn, în general, biletul pentru turiști costă în jur de 25-30 de euro sau 25 de euro cu bilete skip‑the‑line (care cuprind și ceai turcesc).

Fiecare colț din Istanbul spune o poveste. Fie că e gravată în piatra unei moschei, ascunsă printre tarabele colorate ale bazarului, fie că este reflectată în apele Bosforului. Este un oraș care îți rămâne în suflet nu doar prin ceea ce vezi, ci mai ales prin ceea ce simți. Iar dacă te lași purtat de ritmul său unic – când agitat, când tainic – vei înțelege de ce atâția călători se întorc aici din nou și din nou. Istanbulul nu e doar o destinație de vizitat, ci o experiență care te cheamă să o retrăiești.