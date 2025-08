Cristela Georgescu a fost vineri în Suceava împreună cu soțul ei, ca să îi sprijine pe oamenii afectați de inundații. În timp ce Călin Georgescu ajuta la treabă alături de autorități, voluntari și localnici, Cristela a vorbit despre cât de greu i-a fost să vadă ce s-a întâmplat în Broșteni.

Ea a spus că se simte neputincioasă și că o frustrează faptul că nu poate rezolva totul imediat. Cu toate astea, i-a făcut bine să fie aproape de oameni, să le asculte durerile – pentru ea, e o lecție de viață. A povestit că plănuiau să ajungă dimineață în zona Neagra, dar n-au fost lăsați pentru că acolo se lucra intens. Atunci s-au hotărât rapid să meargă în altă parte. Spune că Dumnezeu le-a scos în cale un localnic care i-a îndrumat spre o zonă unde nu ajunsese încă nimeni.

Cristela a explicat că se simte ca un om care are o cană cu apă și trebuie să ude un întreg deșert. Nu e vorba de lucruri materiale, spune ea, pentru că ajutoare există, ci de faptul că oamenii au nevoie să fie ascultați, să își spună povestea. Pentru ea, asta înseamnă o lecție de umilință și omenie.

„Tot răul spre bine, noi am dorit să intrăm dimineață pe Neagra și nu am fost lăsați. Acolo, mă rog, sunt lucrări intensive și pur și simplu ne-am mobilizat pe loc să venim. Dumnezeu ne-a trimis pe cineva din zonă și ne-a spus că aici nu ajunsese nimeni. Starea mea acum este cea a unui om care are o cană cu apă și e nevoie să irige un deșert.

Este o frustrare atât de mare că nu poți face, nu e vorba de materiale, pentru că sunt atâtea ajutoare care pot ajunge, dar să stai de vorbă, să asculți, să îți spună povestea lor, este o lecție de smerenie și de omenie extraordinară”, a declarat ea pentru „Realitatea PLUS”.