Călin Georgescu a fost vineri la Broșteni, în județul Suceava, împreună cu susținătorii lui. Oamenii din localitate spun că i-au văzut chiar în timp ce încercau să-și curețe casele de nămolul lăsat de inundații.

Unii localnici sunt nemulțumiți și spun că politicianul a venit doar ca să se afișeze, nu să ajute cu adevărat. Potrivit lor, nici măcar nu i-a salutat. Unul dintre sinistrați a povestit că ei munceau de zor, scoțând mâlul din casă, iar Georgescu a trecut pe acolo cu grupul lui, îmbrăcați frumos, dar fără să ofere un ajutor sau măcar o vorbă bună.

„A venit mai mult de reclamă, cu toți dacii lui. Pur și simplu, noi am fost în casa asta, am lucrat, am scos tot mâlul. Dar nu a venit nimeni, să ne spună măcar bună ziua. A venit Georgescu mai mult de reclamă. A venit cu toți dacii lui, ați văzut ce frumos erau echipați. Noi suntem plini de mizerie, plini de nămol. Și muncim. Dar n-a venit măcar să zică: fraților, luați de aici un bună ziua! Sau măcar un salut”, a spus un român afectat de inundațiile devastatoare de zilele trecute pentru cei de la Antena 3 CNN.