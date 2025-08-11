Adrian Negrescu consideră că momentul ales pentru introducerea noii legi privind Pilonul II de pensii este complet neinspirat, mai ales într-un context economic tensionat, marcat de creșteri semnificative ale taxelor, impozitelor și TVA-ului. Potrivit lui, această lege ar fi trebuit adoptată cu mult timp în urmă, poate chiar acum 15 ani, pentru a preveni problemele actuale legate de plata pensiilor.

Negrescu atrage atenția asupra responsabilității administratorilor de fonduri de pensii, pe care îi acuză că au preferat să beneficieze de comisioanele încasate fără să impulsioneze o reformă reală în domeniu. Ei au așteptat pasiv, iar acum se plâng că sunt criticați, în timp ce întârzierea schimbărilor afectează sistemul Pilonului II. În opinia sa, responsabilitatea pentru stagnarea reformei revine în mare parte și acestor actori.

În ceea ce privește valoarea pensiilor care vor fi plătite în următorii 10-15 ani din Pilonul II, Negrescu este realist: majoritatea pensionarilor vor primi sume relativ modeste, în jur de 6.000 de euro în total, ceea ce nu reprezintă o sumă semnificativă. Estimarea oficială de 10.000 de euro prezentată pentru un salariu mediu pe economie îi pare exagerată, deoarece doar o mică parte dintre angajați ajung la astfel de venituri.

”În primul rând, momentul ales a fost foarte prost. Să vii cu această lege într-un climat extrem de tensionat generat de creșterile de taxe, de impozite, de creșterea TVA – e o greșeală din punct de vedere strategic. Trebuiau să facă această lege nu acum un an, nu acum doi ani, acum 15 ani, da? Ca să nu mai avem aceste probleme legate de cum se plătesc oamenilor pensiile. Și aici sunt vinovați inclusiv acești administratori de pensii care, în loc să pistoneze politicienii aflați la guvern în acești ani, au stat, au încasat banii, au fost mulțumiți că și-au încasat comisioanele și acum se plâng că cineva are ceva cu ei. E și vina lor din punctul meu de vedere, iar domnul Crăciun trebuie să răspundă din această perspectivă pentru această încetinire a reformei în sectorul pensiilor Pilonul II. Legat de valoare pensiilor acestea – cam toată lumea care va ieși la pensie în următorii 10-15 ani va lua în total undeva la 6.000 de euro. Deci nu sunt sume foarte mari, nu sunt sume uriașe. Ce a prezentat domnul Crăciun în conferința de presă, un 10.000 de euro, este o sumă care este atribuită unui salariu mediu pe economie, adică oameni care câștigă destul de bine în momentul de față. Restul, sumele sunt foarte foarte mici”, spune acesta.

Negrescu pune sub semnul întrebării și declarațiile care neagă existența unor probleme financiare ale fondurilor de pensii, subliniind dificultățile pe care le-ar avea acestea în a-și asigura lichiditățile necesare pentru plata pensiilor în anii următori. Fondurile de pensii nu funcționează ca depozitele bancare, unde banii pot fi retrași oricând; banii sunt reinvestiți pentru a genera randamente și este esențial ca aceștia să rămână investiți pe termen lung pentru a aduce câștiguri.

În prezent, fondurile de pensii au o valoare totală de aproximativ 37 de miliarde de euro, sumă care este însă sub nivelul împrumuturilor anuale ale statului, care ajung la circa 50 de miliarde de euro. Astfel, fondurile de pensii nu pot rezolva problema deficitului bugetar, ci doar pot contribui marginal la finanțarea acestuia.

”Cred că domnul Crăciun s-a hazardat spunând că nu există nicio problemă financiară pentru că, într-adevăr, dacă-ți vin 200 de mii într-un an, 2030 să spunem, sunt curios cum vor reuși fondurile de pensii să vândă rapid titlurile de stat, acțiunile pe care le dețin, pentru a face rost de lichidități pentru a plăti toate aceste pensii. De aceea, este nevoie de această lege, pentru că, până la urmă, pensia asta pe Pilonul II nu este un depozit bancar. Nu-ți pui banii acolo și ți-i scoți când îți dorești tu. Banii aceștia se reinvestesc mai departe, îți aduc un randament, adică un câștig lunar, ar fi bine să-i ții acolo ca să câștigi ceva de pe urma lor nu să-i scoți. Valoarea fondurilor de pensii în momentul de față este de 37 de miliarde de euro. Nu reprezintă nici măcar cât se împrumută statul în fiecare an. Statul a ajuns să împrumute în fiecare an aproape 50 de miliarde de euro. Suma nu este foarte mare, nu ar rezolva problemele deficitului bugetar ci doar ar prelungi, din punctul meu de vedere, aceste emisiuni de titluri de stat pe care statul, într-adevăr, se bazează și prin care statul își asigură banii necesari pentru a plăti pensiile și salariile”, adaugă economistul.

Negrescu avertizează împotriva creării unor noi structuri birocratice, precum o altă agenție care să gestioneze Pilonul II, ceea ce ar genera costuri suplimentare și ar reduce profitabilitatea fondurilor. El consideră că administratorii actuali trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea pentru gestionarea pensiilor, fără să se complice cu organisme noi care să aducă doar cheltuieli în plus.

În final, el face un calcul simplu pentru a arăta că pensia suplimentară oferită de Pilonul II va fi una modestă, în jur de 50 de euro pe lună, ceea ce nu este o sumă semnificativă în contextul pensiei totale. Din acest motiv, sfatul său pentru cei care se pregătesc să iasă la pensie este să nu se bazeze exclusiv pe Pilonul II, ci să economisească și să caute alte soluții suplimentare, cum ar fi Pilonul III, pentru a-și asigura un trai decent. Pe scurt, pensia finală va reprezenta aproximativ 30% din venitul net pe care îl au în prezent, iar acest lucru trebuie luat în calcul încă de pe acum.